Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj su Crnoj Gori uplaćena sredstva opredijeljena za prvu tranšu isplate iz energetskog paketa Evropske komisije (EK).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 i indeks MONEX ojačali su 1,5 odsto na 1.047,28 poena, odnosno neznatno na 14.763,4 boda.

Promet je iznosio 616,18 hiljada EUR i bio je više od 17 puta veći od prošlosedmičnog.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija kazali su agenciji Mina-business da je riječ o sredstvima od 27 miliona EUR. U Podgorici je 8. marta ozvaničen početak sprovođenja Paketa energetske podrške Evropske unije (EU) Crnoj Gori, vrijedan ukupno 30 miliona EUR, sa ciljem da pomogne zemlji u prelasku na zelenu energiju, ali i da podrži ugrožene kategorije stanovništva da se izbore sa uvećanim troškovima života izazvanim ratom protiv Ukrajine.

Na raspolaganju Crnoj Gori stavljena je prva tranša od 27 miliona za pomoć za više od 45 hiljada crnogorskih građana. Tada je saopšteno da se uplata druge tranše, u iznosu od tri miliona EUR, očekuje početkom naredne godine.

Kroz ovaj paket, pomoć od 150 EUR dobiće 40,55 hiljada korisnika najniže penzije, 219 korisnika privremene nadoknade Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i 454 korisnika novčane nadoknade materijalnog obezbjeđenja boraca. Takođe, 6,35 hiljada porodica, koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dobiće po 350 EUR.

Akcije Hipotekarne banke rasle su 19,6 odsto na 6,1 EUR, Crnogorskog Telekoma osam odsto na 1,75 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) sedam odsto na 1,07 EUR I Svetog Stefana hotela 4,6 odsto na 3,9 EUR.

Pale su dionice Plantaža deset odsto na 26,1 cent i Luke Bar 7,9 odsto na 70 centi.

Akcije Port of Adrie pale su 7,4 odsto na 29,17 centi. Pregovori Vlade sa turskom kompanijom Global Ports o kupovini njihovog udjela od 62 odsto u Port of Adria formalno traju već tri mjeseca, a Ministarstvo finansija detaljno analizira poslovanje, bilanse i ogroman broj sudskih sporova te barske kompanije.

Global Ports je većinsko vlasništvo u tadašnjim Kontejnerskim terminalima kupio početkom 2014. godine za osam miliona EUR. Problem je što je od tada poslovanje kompanije drastično pogoršano, pišu Vijesti.

Iz Port of Adria nijesu odgovorili na pitanja tog lista o pregovorima, kao ni o poslovanju kompanije.

Prema bilansima, kompanija je na kraju 2013. godine imala akumulirani gubitak od 14 miliona EUR, a na kraju prošle godine on iznosi 36,4 miliona EUR. Kada su preuzeli kompaniju dugoročne obaveze – dugovi su iznosili 1,3 miliona EUR, a sada su 25,8 miliona EUR.

Kratkoročne obaveze za devet godina su povećane sa 2,1 na 6,6 miliona EUR. U međuvremenu je porastao i broj tužbi protiv kompanije, naručito od radnika koji su već i dobili dio sporova, a ukupno moguće obeštećenje po ovim tužbama, prema računici sindikata, iznosi od 13 do 15 miliona EUR.

Dionica Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera pala je 4,1 odsto na sedam EUR, u sedmici u kojoj je kompanija objavila da je, nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom, u prošloj godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 602,56 hiljada EUR.

Odbor direktora na sjednici je utvrdio da je u odnosu na poslovnu 2021. godinu, ostvaren bolji rezultat za čak 2,84 miliona EUR.

“Ukupni prihodi u prošloj godini iznosili su 19,53 miliona EUR i 64 odsto su veći od prihoda ostvarenih u 2021. Svi hoteli u sastavu hotelske grupe su ostvarili porast prihoda”, dodaje se u saopštenju.

Akcija Elektroprivrede (EPCG) pala je 1,2 odsto na pet EUR, dok su dionice Jugopetrola ostale su na prošlosedmičnih 12,6 EUR.

Dionice Eurofonda ojačale su 14,3 odsto na 0,16 centim, dok se Trend zadržao na 5,3 centa.

Sedmicu je obilježio i početak akcije Stop inflaciji, koju sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa trgovinskim lancima u državi. Riječ o kompanijama Voli, Mercator, Laković, Domaća trgovina (Aroma, City, Conto), Franca i Megapromet. Akciji se priključio i Martex.

Građani od ove sedmice mogu da kupuju više od 25 proizvoda po minimalnim cijenama.

Antiinflaciona korpa formirana je na način da sadrži najmanje po jedan artikal iz svake od 25 vrsta dogovorenih proizvoda.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da su se marketi odazvali akciji sa većim brojem proizvoda nego što je Vlada tražila.

Izbor konkretnog artikla iz definisane vrste proizvoda vrši sam trgovac i formira cijenu u skladu sa prethodno postignutim dogovorom sa Ministarstvom. Trgovačka marža u maloprodaji ne treba da bude iznad pet odsto, dok je trgovačka marža u veleprodaji takođe limitirana na pet odsto.

Predviđeno je da snižene cijene u skladu sa dogovorom o antiinflacionoj korpi stupe na snagu danas i traju do kraja aprila, nakon čega će akcija biti produžena do 1. juna sa mogućnošću zamjene artikala.

