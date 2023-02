Rast indeksa i prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast prometa i oba indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je budžetski gotovinski deficit u prošloj godini iznosio 249,1 milion EUR, odnosno 4,4 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 0,9 odsto na 1.039,17 poena, koliko je skočio i MONEX na 14.580,49 bodova.

Promet, realizovan kroz 68 transakcija, iznosio je 220,29 hiljada EUR i bio je 8,3 odsto veći od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su dionice Hipotekarne banke, koje su koštale 5,1 EUR.

Rasle su akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 5,2 odsto na jedan EUR, Jugopetrola blago na 12,6 EUR, Port of Adrie 6,3 odsto na 26,5 centi i Luke Bar neznatno na 80 centi.

Akcije Poslovno logističkog centra Morača ostale su na prošlosedmičnom nivou od četiri EUR.

Trgovano je akcijama Ulcinjske rivijere, Citadel grupe i Održavanja željezničkih voznih sredstava, koje su koštale 3,8 EUR, odsnosno 50 centi i 28,8 centi. Dionice Željezničkog prevoza sedmicu su završile na 33 centa, a Željezničke infrastrukture na 1,02 centa.

Promet akcijama fondova iznosio je 265 EUR, a trgovano je jedino Trendom, koji je na kraju sedmice koštao 5,3 centa.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su prihodi budžeta u prošloj godini iznosili dvije milijarde EUR ili 35,2 odsto procijenjenog BDP-a.

„U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su 78,1 milion ili četiri odsto, dok su u odnosu na uporedni period 2021. godine veći 97,7 miliona ili 5,1 odsto“, pokazali su objavljeni podaci o izvršenju budžeta za period januar-decembar prošle godine.

Sedmicu je obilježila i informacija da su bivši radnici Željezare i predstavnici Elektroprivrede (EPCG) počeli pregovore u vezi sa statusom zaposlenih u tom nikšićkom preduzeću.

Predstavnik radnika, Ivan Vujović, kazao je da su jasno saopštili svoje stavove i tražili da se odmah raspiše konkurs na koji su oni spremni da se prijave, jer, kako je objasnio, znaju da na tim radnim mjestima u Željezari niko nije obučeniji od njih koji su tu radili.

“Svi su govorili da u ovu priču ulaze zbog radnika, a sad su očigledno najveći problem sami radnici“, rekao je Vujović.

On je poručio da svi moraju da shvate da radnici protestuju devet mjeseci i da su oni, zajedno sa EPCG i državom, najzaslužniji što se imovina Željezare vratila u državno vlasništvo.

Iz Hotelske grupe Budvanska rivijera sredinom sedmice je saopšteno da je procjena njene imovine veća za 55 miliona EUR. Oni su kazali da je Odbor direktora, na sjednici u ponedjeljak, jednoglasno utvrdio Predlog analize fer vrijednosti nepokretnosti, zemljišta i opreme kompanije na 2. januar prošle godine.

„Efekat analize podrazumijeva procjenu uvećanja vrijednosti imovine Budvanske rivijere za oko 55 miliona EUR. Dosadašnja neto knjigovodstvena vrijednost imovine iz 2018. godine iznosila je 134,24 miliona EUR, dok nova fer procijenjena vrijednost iznosi čak 189,54 miliona EUR“, navodi se u saopštenju kompanije.

Najveći procenat uvećanja odnosi se na uvećanje vrijednosti zemljišta i to u apsolutnom iznosu od oko 40,96 miliona EUR, zatim građevinskih objekata oko 12,91 milion, instalacija oko 450 hiljada, opreme sa vozilima 939 hiljada i nematerijalne imovine oko 31 hiljadu EUR.

Početkom sedmice su iz Fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) najavili da će penzije od januara biti povećane 2,5 odsto. Taj procenat je uslijedio nakon što je Monstat objavio rast zarada za prethodni kvartal, kao i potrošačkih cijena.

Uvećane januarske penzije biće isplaćene 20. februara. To je prvo usklađivanje penzija ove godine, a naredna su u maju i septembru.

U Crnoj Gori, od 1. januara, stupanjem na snagu dopuna Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, minimalna penzija iznosi 270 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS