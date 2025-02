Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je najviše pažnje privukao bojkot velikih trgovačkih lanaca, ali i najava novog naredne sedmice.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 5,2 odsto na 1.204,27 poena, a MONEX tri odsto na 17.892,42 boda.

Promet je iznosio 35,25 hiljada EUR i bio je skoro duplo manji od prošlosedmičnog.

Ove sedmice porasle su akcije Port of Adrie 3,7 odsto na 36,5 centi, dok su gubile dionice Crnogorskog elektroenergetskog sistema i Elektroprivrede, 4,4 odsto na 1,31 EUR, odnosno neznatno 5,52 EUR. Akcije Instituta „Simo Milošević“ i Jugopetrola ostale su nepromijenjene na 58 EUR, odnosno 15 EUR.

Trgovano je dionicama Hipotekarne banke, Crnogorskog Telekoma i Marine Bar, koje su u petak koštale 8,5 EUR, odnosno 2,44 EUR i 3,5 EUR. Akcije Zetatransa sedmicu su završile na 1,08 EUR, a IGM Račice Tivat na dva EUR.

Iz Poreske uprave u srijedu je saopšteno da je zbog bojkota trgovina u subotu pet najvećih trgovačkih lanaca zabilježilo pad prometa od 30,23 odsto, u odnosu na 1. februar, kada nije bilo bojkota. Marketi su u subotu ostvarili 2,96 miliona EUR prometa, dok je 1. februara on iznosio 4,24 miliona.

Organizator bojkota, Alternativa Crna Gora, je na osnovu sprovedene ankete na društvenim mrežama pozvala građane da od ponedjeljka bojkotuju kompaniju Voli, ukoliko taj prodajni lanac ne snizi cijene proizvoda.

Oni su objasnili da taj potez dolazi kao odgovor na nezadovoljstvo građana zbog visokih cijena osnovnih proizvoda i neadekvatnog odgovora trgovačkih lanaca na ekonomsku situaciju u državi.

Iz Alternative su kazali da su rezultati ankete jasno pokazali da značajan broj građana smatra da su cijene u Voli supermarketima neopravdano visoke u odnosu na prosječne plate i standard života.

Njeni predstavnici smatraju da su trgovačke marže u Crnoj Gori mnogo su veće od iznosa koje veliki marketi predstavljaju, te najavili da će uskoro o tome predstaviti obimnu dokumentaciju.

Iz Alternative su poručili i da cilj bojkota nije da se snize profiti, nego da se čuje glas građana.

Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, u petak je na panelu na Ekonomskom fakultetu poručio da ne podržava bojkot, kao i da ne smatra da će se na taj način poboljšati situacija u kojoj se nalaze građani i privreda.

“Treba da kupujemo i podržimo domaće proizvode. Crnoj Gori ne treba populizam, nespretne izjave političara i pozivi Facebook grupa, već da se okrene domaćoj proizvodnji, obezbjedi podršku i poveća konkurentnost“, poručio je Gjeloshaj na panelu pod nazivom Bojkot trgovine – ko dobija, a ko gubi?

On smatra da se mora voditi računa da se kreiraju podsticajne mjere, jer nije cilj da se zatvara biznis i ostavljaju hiljade ljudi bez posla.

„Crna Gora je mala ekonomija i svi znamo koliko smo uvozno zavisni. Zavisimo od svih spoljnih faktora oko nas i svijetu, a odlučujući faktor za rast inflacije je bio rat u Ukrajini. Mi smo kreirali neke mjere da pokušamo da zaustavimo tu inflaciju i da podržimo proizvodnju“, kazao je Gjeloshaj.

Ovu sedmicu obilježilo je i zaključenje ugovora za izradu idejnog projekta dionice Andrijevica-Berane-Boljare između kompanije Monteput i konzorcijuma CDS Project-Via Project-Geotin MNE.

Iz Monteputa su objasnili će dionice obuhvaćena tim projektom biti dugačka 50 kilometara, kao i da je vrijednost ugovorenih usluga 3,65 miliona EUR, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Rok za izradu idejnog projekta je 14 mjeseci od zaključenja ugovora.

Sedmicu je obilježila i informacija da su bivši čelnici Telekoma, Oleg Obradović i Miodrag Ivanović, oslobođeni u ponovnom postupku optužbi Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom službenog položaja tu kompaniju oštetili za 2,3 miliona EUR u korist kompanije RawleighTrading (Roli) iz Londona.

Prema navodima presude, tokom postupka nije dokazano da su optuženi Obradović i Ivanović po prethodnom dogovoru i sa umišljajem zloupotrebili svoj položaj u smislu raspolaganja tuđom imovinom i na taj način oštetili Telekom za višemilionski iznos.

Tokom postupka, kako je objašnjeno iz suda, nije dokazano ono što se optuženima Ivanoviću i Obradoviću stavlja na teret optužnicom i njenim činjeničnim opisom.

Početkom sedmice je na javnoj licitaciji prodat hotel Igalo, u vlasništvu nekadašnjeg Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Boka, zatim Vektra Boke, za 11,23 miliona EUR. Kupac hotela je kompanija Herc gradnja iz Herceg Novog.

Od tog novca trebalo bi da se namire potraživanja porodice Acović i Šabović kojima je restitucijom vraćeno zemljište, porezi i doprinosi za radnike i dugovanja prema Opštini Herceg Novi za porez na nepokretnosti.

Krajem radne sedmice iz Aerodroma Crne Gore je najavljeno da bi avio-linija koja će povezivati Tivat i Barselonu trebalo da krene od 1. jula.

Izvršni direktor Aerodroma, Roko Tolić, rekao je da je uspostavljanje te linije od velikog značaja u kontekstu avio-povezanosti Crne Gore i pozicioniranja države kao turističke zemlje u velikom usponu. On je dodao da je linija došla kao rezultat sinhronizovanih nastojanja i zajednički udruženih snaga svih uključenih strana.

