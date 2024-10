Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih događaja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 ojačao je dva odsto na 1.056,64 poena, a MONEX 1,7 odsto na 16.008,06 bodova.

Promet je iznosio 161,96 hiljada EUR i bio je 24 odsto manji od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Port of Adrie 6,5 odsto na 19,48 centi i Crnogorskog Telekoma 1,9 odsto na 2,15 EUR, dok su dionice Hotelsko-turističkog preduzeća Ulcinjska rivijera ostale na prošlosedmičnom nivou od 5,8 EUR.

Trgovano je i akcijama Elektroprivrede, Jugopetrola i Sveti Stefan hotela, koje su u petak koštale 5,52 EUR, odnosno 12,8 EUR i 5,5 EUR. Dionice Montecarga su sedmicu završile na 26,1 cent, Željezničke infrastrukture na 1,78 ceti, a Luke Bar na 27 centi.

Ove sedmice je nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) objavila da su prihodi od korišćenja dionice auto-puta Smokovac-Mateševo od njenog otvaranja u julu 2022. godine do početka septembra, iznosili nešto preko 18 miliona EUR, ne uključujući porez na dodatu vrijednost (PDV).

Podaci koje je Monteput dostavio toj nevladinoj organizaciji pokazuju da su od početka te godine rashodi i investicije iznosili 21,8 miliona EUR, pri čemu su prikazani rashodi 12,2 miliona EUR, dok se na investicije odnosi blizu 9,6 miliona EUR.

“U prvoj godini rada, odnosno od jula 2022. godine, prihodi su iznosili preko 3,5 miliona EUR. Prošle godine je ostvareno bezmalo osam miliona EUR prihoda, a za prvih osam mjeseci ove oko 6,5 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o rashodima, 2022. godine oni su bili nepunih tri miliona EUR, prošle godine 5,6 miliona, a od januara do avgusta ove 3,6 miliona.

Ove sedmice je poništen tender za izradu idejnih rješenja za dionicu Jadransko-jonskog auto-puta, od Bara i Ulcinja do graničnog prelaza Sukobin, koji je raspisao Monteput. Tender, vrijedan 150 hiljada EUR, poništen je nakon što su ponuđači isključeni zbog nepravilno sačinjenih izjava.

Monteput bi sada trebalo da raspiše novi tender, što će odložiti rokove u kojima se očekivalo idejno rješenje za ovu saobraćajnicu, a u konačnom i početak njene gradnje.

Sedmicu je obilježilo istraživanje Unije slobodnih sindikata (USSCG) i Centra za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja (CEISI), koje je pokazalo da sindikalna potrošačka korpa (SPK) za treći kvartal iznosi dvije hiljade EUR, što je 6,95 odsto više u odnosu na prethodni.

Koordinatorka CEISI, Jelena Mitrović, kazala je da od ukupno deset kategorija troškova koje su definisane metodologijom za izradu SPK-a, u ovom kvartalu je zabilježen rast u čak pet. Radi se o trošku prehrambenih proizvoda 3,42 odsto, imputirane rente 11,43 odsto, stanovanja i komunalija 6,67 odsto, obrazovanja i kulture 30 odsto, kao i ljetovanja 25 odsto.

Mitrović je navela da se u ovom kvartalu bilježi rast troškova prehrambenih proizvoda, koji su u prethodnom kvartalu bilježili pad.

„Razlog tome je što je tokom ljeta bila prekinuta akcija Limitirane cijene, pa se to negativno odrazilo na korpu. Vlada je novu akciju počela 6. septembra, gdje je uvrstila dio proizvoda koji im je CEISI predložio, te očekujemo da će se nivoi cijena, zbog nove državne mjere smanjivati“, rekla je Mitrović.

Ove sedmice je vršilac dužnosti direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Vladimir Drobnjak, najavio da će penzioneri u Crnoj Gori u januaru dobiti povećanje penzije od oko 50 EUR.

On je kazao da se ovih dana radi planiranje budžeta za narednu godinu i da će razgovarati sa kolegama iz Ministarstva finasija.

“Budžet će biti nešto veći ove godine, olakšaće nam to situaciju i neće biti prostora da se priča hoće li penzije sigurne ili ne”, naveo je Drobnjak.

Sedmicu je obilježila i redovna revizija berzanskih indeksa, pa su u sastav MNSE10 uvrštene kompanije Plantaže i Napredak Kotor, dok se u njegovom sastavu više ne nalaze akcije Lovćen banke i Poslovno logističkog centra (PLC) Morača.

U sastav indeksa MONEX su, nakon revizije, uvrštene četiri nove kompanije i to Željeznički prevoz, Željeznička infrastruktura, Montecargo i Montenegro-express Group Budva. U tom indeksu se više ne nalaze akcije Čelebić Investa i Otrantkomerca.

Iz Montenegroberze su saopštili da je ukupan promet na tom tržištu u prva tri kvartala iznosio 8,26 miliona EUR, što je 0,62 odsto niže u odnosu na isti prošlogodišnji period.

„Prosječan dnevni promet u prva tri kvartala iznosio je 45,14 hiljada EUR”, navodi se u kvartalnom Biltenu Montenegroberze.

