Rast indeksa četvrti dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak S&P 500 i Nasdaq indeks porasli četvrti dan zaredom, jer se ulagači nadaju da će američka centralna banka ubuduće manje agresivno podizati kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 1,12 odsto na 31.384 boda, dok je S&P 500 porastao 1,5 odsto na 3.902 poena, a Nasdaq indeks 2,28 odsto na 11.621 bod.

Nakon što je u prvom polugodištu S&P 500 zabilježio najveći pad još od 1970. godine, u prva četiri radna dana jula taj indeks je porastao, prenosi Hrportfolio.

Tržište se pokušava oporaviti, premda se na ekonomskom planu nije promijenilo ništa – inflacija je i dalje visoka, Rusija i dalje napada Ukrajinu, a američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) najavljuje dalje povećanje kamata.

Zapisnik s nedavne sjednice Fed-a, objavljen u srijedu, pokazao je da se čelnici banke slažu da bi na sjednici u julu trebalo dodatno povećati ključne kamatne stope za 0,5 ili 0,75 procentnih poena, s obzirom na to da se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim vrijednostima u više od 40 godina, iznad 8,5 odsto.

Niz posljednjih podataka pokazuje da se rast ekonomije usporava, pa se na tržištima najviše raspravlja o tome hoće li Fed uspjeti “mekano” da prizemlji privredu ili mu prijeti recesija.

Ulagače je u četvrtak ohrabrio guverner Fed-a, Christopher Waller, kazavši da su strahovanja od recesije pretjerana i da se zalaže za povećanje kamata za 0,5 procentnih poena na sjednici u septembru.

Na tržištu novca sada se procjenjuje da će ključna kamata u martu naredne godine dostići vrhunac od 3,44 odsto, dok se još nedavno procjenjivalo da bi do maja mogla dostići četiri odsto.

Trenutno se kreće na 1,58 odsto.

U većini sektora cijene dionica su porasle, a najviše u energetskom, u prosjeku 3,5 odsto, zahvaljujući oporavku cijena nafte, nakon što su početkom sedmice pale na najniže vrijednosti u tri mjeseca.

Značajno su porasle i cijene dionica tehnoloških divova, kao što su Alphabet i Tesla.

I objavljeni makroekonomski podaci pokazali su da se rast ekonomije usporava. Tako je objavljeno da je prošle sedmice broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima neočekivano porastao, dok je broj otpuštenih u junu dostigao najvišu vrijednost u 16 mjeseci.

Danas će u fokusu ulagača biti izvještaj o zapošljavanju u SAD-u, iz kojeg će se moći vidjeti kakva je situacija na tržištu rada i popuštaju li inflacioni pritisci.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da je u junu broj zaposlenih povećan za 268 hiljada, dok je mjesec ranije porastao za 390 hiljada.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle.

Londonski FTSE indeks ojačao je 1,14 odsto na 7.189 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,97 odsto na 12.843 boda, a pariski CAC 1,6 odsto na 6.006 bodova.

