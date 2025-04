Rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su porasle u srijedu zbog nade da bi trgovinske napetosti između SAD-a i Kine uskoro mogle popustiti, dok je predsjednik Donald Trump signalizirao da ne planira smijeniti predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella s njegove dužnosti.

Dow Jones Industrial Average skočio je 346 bodova ili 0,9 odsto. S&P 500 popeo se 1,4 odsto, a Nasdaq Composite porastao 2,3 odsto.

Međutim, glavni indeksi zaključili su ispod najvišeg dnevnog nivoa. U srijedu rano ujutro, blue-chip Dow je skočio čak 1100 bodova, prenosi SEEbiz.

Trump je u utorak rekao da je voljan zauzeti manje konfrontirajući pristup trgovinskim pregovorima s Kinom, ističući da je trenutna carina od 145 odsto na kineski uvoz vrlo visoka, i neće biti tako visoka.

“Biće znatno niža. Ali neće biti nula”, dodao je Trump.

Ministar finansija Scott Bessent takođe je u srijedu rekao da obje zemlje imaju priliku sklopiti “veliki dogovor” o trgovini.

“Ako žele rebalans, učinimo to zajedno”, rekao je Bessent.

Wall Street Journal takođe je u srijedu izvijestio, pozivajući se na zvaničnika Bijele kuće, da administracija razmatra smanjenje kineskih carina na između 50 odsto i 65 odsto. Zvaničnik Bijele kuće kasnije je rekao za CNBC da bi takav potez morao biti bilateralan, ali bi Kina takođe smanjila trgovinske barijere.

Dionice s većom izloženošću Kini koje su se rasprodale posljednjih sedmica su ojačale. To uključuje titane “Sedam veličanstvenih” Apple i Nvidia, koji su porasli tri odsto odnosno četiri odsto.

Dionice Tesle skočile su pet odsto takođe zbog smanjenja carinskih pritisaka i nakon što je izvršni direktor Elon Musk rekao tokom telefonskog razgovora o zaradi u utorak da će njegovo vrijeme provedeno na vođenju Trumpovog odjela za efikasnost vlade “značajno” pasti od sljedećeg mjeseca.

