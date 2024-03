Rast dolara

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice je porasla, nakon pada sedmicu prije, jer su podaci o jačanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) smanjili izglede da će se smanjiti kamate u junu.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,7 odsto, na 103,45 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti porasla 0,5 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,089 USD.

Dolar je ojačao i prema japanskoj valuti, 1,3 odsto, pa je njegov kurs dostignuo 149 jena (JPY).

Nakon što je sedmicu prije oštro pao, prošle sedmice dolarov indeks nadoknadio dio gubitaka.

Jačanje dolara uslijedilo je nakon dva izvještaja koja su pokazala da je u februaru inflacija u SAD-u porasla.

Potrošačke cijene porasle su 0,4 odsto na mjesečnom nivou i 3,2 odsto na godišnjem, a proizvođačke 0,6 odsto na mjesečnom nivou.

Nakon tih podataka sasvim je jasno da Fed neće žuriti sa smanjenjem kamata.

„Vrlo je vjerovatno da će Fed kratkoročno biti vrlo oprezan po pitanju inflacionih izgleda”, pišu analitičari MUFG-a u osvrtu na situaciju na tržištu.

Naredne sedmice u fokusu ulagača biće sjednica Feda.

Očekuje se da će centralna banka ostaviti kamatne stope nepromijenjene, a kako je u posljednja dva mjeseca inflacija ostala povišena, sve je manje izgleda i da će Fed smanjiti kamate u junu.

Na tržištu novca procjenjivalo se početkom prošle sedmice da postoji 67 odsto izgleda da će Fed u junu smanjiti kamate, nego sada su ti izgledi pali na 60 odsto.

