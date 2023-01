Rast cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak prema 84 USD, podstaknute očekivanjima da će popuštanje inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) podstaći centralnu banku da zakoči tempo podizanja kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 97 centi nego na zatvaranju trgovine u srijedu i iznosila je 83,64 USD. U srijedu je zaključila trgovinu u plusu 2,57 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 99 centi višoj cijeni, od 78,40 USD. U srijedu je zaključio trgovinu u plusu 2,29 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta su skočila pod uticajem procjena da izgledi za ekonomiju možda i nijesu tako sumorni kao što sugerišu prognoze Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

MMF je nedavno upozorio da bi ova godina mogla biti teža od prošle zbog istovremenog posustajanja aktivnosti u SAD-u, Kini i Evropi.

Svjetska banka snizila je ove sedmice prognozu rasta svjetske ekonomije u ovoj godini na samo 1,7 odsto, upozorivši da svijetu prijeti recesija zbog problema u snabdjevanju energijom i podignutih troškova zaduživanja.

Međutim, trgovci su zaključili da bi podaci iz SAD-a mogli pokazati posustajanje inflacije u decembru, što bi centralnoj banci omogućilo da ublaži tempo podizanja kamatnih stopa i prijetnju recesije i slabljenja potražnje za naftom.

Dolar bi u tom slučaju oslabio, pa bi ojačala kupovna moć kupaca nafte s drugim valutama, što bi dodatno podržalo potražnju.

Njihova očekivanja potvrdio je podatak da su potrošačke cijene u SAD-u u decembru porasle 6,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, nakon 7,5-postotnog rasta u novembru.

Optimizam podržava i otvaranje Kine nakon ublažavanja strogih mjera suzbijanja covida 19, pa trgovci procjenjuju da će potražnja za gorivom rasti u ovoj godini.

“Blaže posustajanje aktivnosti u SAD-u, a možda i u drugim zemljama, moglo bi, u kombinaciji sa snažnim ekonomskim oporavkom u Kini nakon aktuelnog talasa covida, donijeti puno bolju godinu nego što se strahovalo i podstaći dodatnu potražnju za naftom”, smatra Craig Erlam iz OANDA-e.

Neki analitičari upozoravaju na oprez.

“Raspoloženje je bezrezervno optimistično, ali ne smijemo zaboraviti da bi moglo splasnuti jednako brzo kao što se i poboljšalo budu li podaci signalizovali tvrdokoran inflatorni pritisak”, naveo je Tamas Varga iz PVM-a.

Tržište se takođe priprema za dodatno smanjenje snabdjevanja ruskom naftom zbog sankcija koje je Zapad uveo Moskvi zbog invazije na Ukrajinu.

Američka vlada poručila je da bi skora evropska zabrana uvoza naftnih derivata iz Rusije mogla izazvati više problema od embarga na rusku naftu koji je stupio na snagu u decembru.

Embargo EU-a na naftne derivate iz Rusije trebalo bi da stupi na snagu 5. februara.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu poskupio 1,23 USD, na 78,23 USD.

