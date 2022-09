Rast cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 89 USD budući da su smanjena proizvodnja u Meksičkom zalivu zbog uragana Iana i pad zaliha zasjenili jačanje dolara koje koči potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je poslijepodne bila viša 2,33 USD nego na zatvaranju u utorak i iznosila je 88,6 USD. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 2,6 USD višoj cijeni, od 81,1 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se fokusirali na približavanje uragana Iana i na zaustavljanje proizvodnje oko 190 hiljada barela nafte dnevno u Meksičkom zalivu ili 11 odsto ukupne proizvodnje u toj regiji, prema američkom regulatoru za sigurnost i zaštitu okoline.

Podršku cijenama pružio je i pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici, skromnih 215 hiljada barela, prema vladinom izvještaju. Smanjile su se i zalihe benzina, i to 2,4 miliona barela.

Izvještaj pokazuje i veći obim isporuka derivata, signalizirajući oporavak potražnje. Aktivnosti prerade blago su smanjene, ali stopa njihove iskorištenosti od 90,6 odsto još je na najvišem nivou za ovo doba godine od 2014. zahvaljujući snažnoj domaćoj i stranoj potražnji.

Pad zaliha i smanjena proizvodnja u Meksičkom zalivu potisnuli su u drugi plan jaki dolar, koji je u srijedu dostigao novi najviši nivo u 20 godina u odnosu na korpu valuta zbog straha da bi podignute kamatne stope u brojnim velikim ekonomijama mogle izazvati recesiju.

Jaki dolar koči potražnju za naftom budući da smanjuje kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije objavila koliko je u utorak koštao barel korpe nafte njenih članica. U ponedjeljak je pojeftinio 3,17 USD, na 89,5 USD.

