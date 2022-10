Raspisan godišnji konkurs UPCG za dodjelu nagrada za DOP

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) je raspisala konkurs za dodjelu nagrada za primjere dobre prakse kompanija u oblasti društveno odgovornog poslovanja (DOP), pod nazivom UPCG nagrade za DOP.

Konkurs UPCG je otvoren od danas do 31. oktobra, a pravo učešća imaju sva preduzeća koja su registrovana u Crnoj Gori.

Svečana ceremonija dodjele godišnjih UPCG nagrada za DOP, koju UPCG organizuje osmi put, biće održana u decembru.

“Cilj UPCG nagrada za DOP je promocija primjera dobre prakse DOP-a u Crnoj Gori, kao i preduzeća koja osmišljavaju i primjenjuju takav pristup poslovanju”, navodi se u saopštenju.

Prema propozicijama konkursa, UPCG će preduzećima dodijeliti ukupno deset nagrada, i to za poslovanje u oblastima DOP-a koje se odnose na brigu za zaposlene, životnu sredinu i zajednicu.

Takođe, jednom preduzeću koje je najbolje inkorporiralo DOP po sve tri navedene oblasti UPCG će dodijeliti Veliku nagradu.

„UPCG nagrade za DOP se dodjeljuju u tri kategorije odnosno mala preduzeća do 50 zaposlenih, srednja preduzeća do 250 zaposlenih, kao i velika preduzeća sa preko 250 zaposlenih”, navodi se u saopštenju.

Od pristiglih prijava/primjera dobrih poslovnih praksi, Evaluacioni odbor će izabrati najbolja preduzeća za svaku oblast DOP-a i u svakoj kategoriji.

Glavni kriterijum na osnovu kojih će se nagrade dodjeljivati su održivost, inovativnost i ostvareni uticaj na sve uključene strane. Zainteresovane kompanije mogu prijaviti najviše tri projekta po svakoj kategoriji, uz uslov da projekti nijesu završeni prije 1. januara.

Obrazac za prijavu učešća, kao i dodatne informacije, zainteresovane kompanije mogu preuzeti sa sajta UPCG: poslodavci.org

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS