Raspisan drugi javni konkurs za žensko preduzetništvo

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar raspisala je drugi javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu.

Ukupan iznos sredstava koja se raspodjeljuju po ovom konkursu iz lokalnog budžeta iznosi 33 hiljade EUR i dio su sredstava koji nije raspodijeljen po prvom javnom konkursu.

Najveći iznos sredstava koji može biti dodijeljen po jednom biznis planu iznosi tri hiljade EUR.

Jedna preduzetnica ili privredno društvo može konkurisati sa najviše dva biznis plana, od kojih može biti podržan samo jedan. Opredijeljena finansijska sredstva dodjeljuju se u cilju započinjanja sopstvenog biznisa, unaprjeđenja postojećeg poslovanja i otvaranja novih radnih mjesta.

Opravdani troškovi za koje se sredstva mogu koristiti jesu ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu (izuzev vozila), subvencionisanje dijela zarada za novozaposlene tokom perioda za koji se dodjeljuju sredstva, administrativni i režijski troškovi, troškovi edukacije i obuke kadra radi sticanja sertifikovanih licenci, priprema, uvođenje i sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom, sticanja nacionalnih oznaka i evropskih oznaka, zatim troškovi učešća na sajmovima, kao i čuvanja djece u vrtiću preduzetnicama početnicama (do jedne godine poslovanja).

Obrazac za podnošenje prijave, kao i obrazac za biznis plan mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa web sajta Opštine Bar (www.bar.me) ili u štampanoj formi u Građanskom birou Opštine Bar, svakog radnog dana od osam sati i 30 minuta do 14 sati, do dana zaključenja konkursa.

Isto tako, Komisija za raspodjelu sredstava odredila je 30. septembar za Info dan, tokom kojeg će informisati zainteresovane učesnice o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na konkurs.

Info dan će se održati u zgradi Opštine Bar – sala 10+ u terminu od devet do 12 sati.

Dodatne informacije o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na konkurs mogu se dobiti slanjem upita na e-mail [email protected], kao i putem telefona 030/301-470 i 030/301-430.

