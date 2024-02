Raspisali konkurs za predsjednika i članove Savjeta EKIP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, raspisao je danas javni konkurs za imenovanje predsjednika i četiri člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Kandidat, kako se navodi u pozivu, treba da ispuni opšte uslove, odnosno da je državljanin Crne Gore i da u njoj ima prebivalište, da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Pored opštih, kandidat treba da ispunjava i određene posebne uslove među kojima su da posjeduje kvalifikaciju visokog obrazovanja obima 240 kredita, odnosno završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti elektrotehnike, poštanskog saobraćaja, ekonomije ili prava.

“Kandidat treba da ima i najmanje pet godina iskustva na poslovima iz oblasti elektronskih komunikacija ili poštanske djelatnosti”, navodi se u pozivu.

Kandidat ne može biti poslanik, odbornik, osoba koju bira, imenuje ili postavlja predsjednik Crne Gore, Skupština, Vlada ili Skupština lokalne samouprave.

Kandidat ne može biti funkcioner političkih stranaka.

Za kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uslove, u postupku konačnog predlaganja, mogu se uzeti u obzir još neki kriterijumi među kojima su dužina i vrsta radnog iskustva, posebne specijalizacije iz oblasti elektronskih komunikacija ili poštanske djelatnosti i poznavanje stranih jezika.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu skupštinskog Odbora.

Predsjednik, odnosno, članovi Savjeta EKIP-a imenuju se na pet godina i ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.

