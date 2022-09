Raspisali konkurs za podršku razvoju starih zanata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad je raspisao konkurs za podršku razvoju starih zanata u cilju afirmacije i valorizacije kulturnog potencijala i tradicije glavnog grada i očuvanja kulturne baštine.

Glavni grad je pozvao sve zainteresovane zanatlije sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Podgorice, koji posluju najmanje pet godina, da se prijave na konkurs i iskoriste podršku koja je opredijeljena.

Iz PG Biroa je objašnjeno da su konkursom obuhvaćeni poslovi, odnosno djelatnosti kovača, krojača, bačvara, mlinara, obućara, ključara, pletilaca, staklorezaca, kožara, tašnara, vitražista, čipkara, izrađivača abažura za lampe, muzičkih instrumenata, maski i lutaka, narodne nošnje i goblena, zlatara – juvelira, časovničara, kamenorezaca, stolara, tesara, grnčara i frizera.

Glavni grad je konkursom opredijelio sredstva od 14 hiljada EUR, a maksimalni iznos koji aplikant može dobiti je 1,4 hiljade.

Prijave na konkurs mogu se podnijeti do 5. oktobra, a dodatne informacije dobiti na telefon: 020/266-097, 020/625-718 i/ili na e-mail: [email protected]; [email protected]

