Raspisali konkurs za direktora EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) raspisala je danas javni konkurs za izvršnog direktora te kompanije.

Konkurs je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), a zainteresovani se mogu prijaviti u narednih 15 dana.

Na sajtu ZZZ se navodi da kandidat mora da ima najmanje VII-1 stepen stručne spreme, 240 ECTS kredita, društveni, tehnički ili fakultet prirodnih nauka, kao i radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja.

“Za izvršnog direktora ne može biti izabrana osoba koja je osuđena za krivična djela: protiv prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od pravosnažnosti presude s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora”, navodi se u pozivu.

Za izvršnog direktora ne može biti izabran revizor preduzeća ili osoba koja je bila angažovana u realizovanju revizije finansijskih izvještaja društva, zatim osoba kojoj je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost preduzeća za vrijeme dok traje ta zabrana.

Uz prijavu na konkurs kandidat je potrebno da dostavi prijavu na konkurs u kojoj je neophodno navesti ime i prezime kandidata, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, dokaz o stečenom obrazovanju, dokaz o potrebnom radnom iskustvu u trajanju od najmanje pet godina, radnu biografiju kandidata, ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, kao i uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta.

“Kandidat za izvršnog direktora je dužan da uz prijavu i dokumentaciju na konkurs podnese Program i plan rada i razvoja EPCG za mandatni period”, navodi se u pozivu.

Mjesto izvršnog direktora upraženjeno je nakon što je, zbog preuzimanja poslaničke funkcije, sa te pozicije otišao Nikola Rovčanin.

Odbor direktora EPCG je za vršioca dužnosti imenovao Zorana Šljukića.

