Raspisali javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije raspisao je javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu u iznosu od 30 hiljada EUR.

„Pozivaju se preduzetnice i preduzeća sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Opštine Herceg Novi, da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenim ženama koje žele da počnu vođenje sopstvene privredne dijelatnosti ili preduzeća“, navodi se u pozivu.

Sredstva predviđena budžetom Opštine za ovu godinu raspodjeljuju se za biznis ideje koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se, naročito podstiču ekonomski razvoj opštine i predviđa otvaranje novih radnih mjesta.

Sredstva se opredjeljuju za biznis ideje kojima se podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja, organske poljoprivredne proizvodnje, stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma, doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, razvoju kreativnih industrija, kao i očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

„Maksimalna visina podrške u okviru jedne biznis ideje je 50 odsto od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu. Preduzeće ili preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis ideje i dužna je da to naznači“, dodaje se u javnom pozivu.

Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 45 dana od objavljivanja u dnevnom listu i web-sajtu Opštine. Prijava na konkurs se podnosi na propisanom obrascu i predaje na pisarnici Opštine Herceg Novi.

Biznis ideje koje se neće podržati su aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita, kao i biznis ideje kojima se traže finansijiska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći.

Takođe se neće podržati biznis ideje koje se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje kao što su igre na sreću, duvan, alkoholna pića, izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija, kao i nemoralne i nelegalne aktivnosti.

Komisija raspodjeljuje sredstva na osnovu pristiglih prijava na konkurs, cijeneći kriterijume propisane članom Odluke o načinu, postupku i kriterijumima raspodijele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu.

