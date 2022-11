Rama: Zajedničko tržište za lakši pristup energentima

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Premijer Albanije, Edi Rama, saopštio je da se nada da će biti stvoreno regionalno tržište energenata, kako bi zemlje Zapadnog Balkana imale lakši pristup energiji i investicijama u sektoru energetike.

“Bez ikakve sumnje, u ovim teškim vremenima, postaje sve očiglednije da moramo da regionalizujemo naša tržišta i da u energetici idemo izvan naših granica”, rekao je Rama.

On je u Beogradu na regionalnoj konferenciji Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu poručio da su lokalna tržišta zemalja Zapadnog Balkana mala i da, ako se zemlje pojedinačno budu bavile pitanjem energetike i nabavakom energenata, oni mogu biti samo skuplji, prenosi Tanjug.

“Ako bismo nastupali na regionalni način u energetici, možemo imati jednostvaniji pristup finansijama i snažniji kontakt sa privatnim sektorom”, smatra Rama.

On je zahvalio vladama Srbije i Norveške što su omogućile da započnu razgovori sa ljudima koji imaju najbolja strukturna znanja u ovoj oblasti – Norvežanima.

Rama je naveo da se nada da će razgovori biti nastavljeni i da će imati uz sebe norveške prijatelje, kako bi zemlje Zapadnog Balkana napravile master plan za regionalno tržište i mapu puta za ulaganja u obnovljive izvore energije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS