Rakočević: SDT da krene u istragu koruptivnih radnji u energetskim kompanijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da preduzme istražne radnje povodom, kako tvrde predstavnici te partije, nepočinstava i neogovornosti u državnim kompanijama u energetskom sektoru.

Poslanik DPS-a, Nikola Rakočević, je na konferenciji za novinare podsjetio da je ta partija podnijela krivične prijave i da im je namjera da skrenu pažnju na neodgovorno ponašanje u Elektroprivredi (EPCG), Rudniku uglja i Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS).

“Molimo medije da dio prostora rezervišu za ove teme, jer su od vitalnog interesa za očuvanje supstance naše privrede”, dodao je Rakočević, prenosi portal Pobjede.

On je uputio poziv SDT-u da radi poslove iz svoje nadležnosti i preduzme istražne radnje u tim kompanijama, jer se tamo, kako tvrdi, dešavaju ne samo koruptivne, već i radnje koje ugrožavaju vitalne interese ekonomije.

“Vrlo brižno ćemo se pozabaviti sačinjavanjem više krivičnih prijava povodom neodgovornih radnji u CEDIS-u. Prije svega nepoštovanje biznis plana iz prošle godine koji je ukazao kako broj zaposlenih treba da se struktuira. Zaposlili su oko hiljadu ljudi i pričinili vrlo mjerljivo štetu preduzeću”, naveo je Rakočević.

