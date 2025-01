Rakčević: Sa interesovanjem ću pratiti najavljeno objedinjavanje akcija Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suvlasnik Instituta “Simo Milošević”, Žarko Rakčević, čija firma Vile Oliva ima 27,4 odsto akcija, saopštio je da će sa interesovanjem pratiti najavljeno eventualno objedinjavanje dionica države i druge grupe malih akcionara kako bi dostigli dvotrećinsko vlasništvo.

Grupa malih akcionara Instituta okupljena oko Crnogorske asocijacije malih akcionara (CAMA) počela je danas organizovano da iznosi akcije te kompanije na berzu po cijeni od 100 EUR za akciju, pišu Vijesti.

Država ima 56,4 odsto akcija Instituta, Vile Oliva 27,4 odsto, a ostali mali akcionari ukupno 16 odsto akcija. Državi za dvotrećinsko vlasništvo i time samostalno odlučivanja u vezi s bitnim odlukama, poput Plana restrukturiranja, dokapitalizacije, prodaje imovine, nedostaje 10,2 odsto akcija.

Rakčeviću je ranije bilo onemogućeno da kroz blok trgovinu kupi dio akcija Instituta.

On je Vijestima kazao da nije dobro ni briselski narušavati zakone, ni spriječavati tržišno i slobodno formiranje cijena i trgovinu akcijama.

“Slobodna je volja akcionara da na berzi po cijeni koja misle da je realna prodaju ili kupe akcije. Sa interesovanjem ću pratiti zakonito djelovanje i eventualno nagovješteno objedinjavanje većinskih i djela manjinskih akcionara koji su se snažno i glasno protivili privatizaciji Instituta”, naveo je Rakčević.

On je rekao da će istovremeno obezbjediti dvotrećinsku većinu za usvajanje Plana restrukturiranja Instituta koji će kao prvi korak privatizovati – prodati Soliter, Dječje odjeljenje, E odjeljenje i glavnu zgradu prve faze Instituta.

“Poslije toga će se konačno Institutu vratiti vlasništvo nad njegovim zemljištem i onda shodno Planu restrukturiranja prodati zemljište i graditi stanovi iza Titove vile i realizovati investicija objekat mješovite namjene ili tržnog centra na parkingu Instituta. Sve u ime javnog interesa, spašavanja Instituta i zdravstvenog turizma. Takav plan reastrukturiranja i ‘spašavanja Instituta’ podržati nećemo”, kazao je Rakčević.

