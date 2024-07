Raičević: Vladajuća većina ponovo žrtvovala i izigrala Crmničane i Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neodogovorna vladajuća većina ponovo je izigrala Crmničane i Bar, kazao je predsjednik te opštine Dušan Raičević i dodao da će uvećeti subvencije za prolazak kroz Sozinu za 100 odsto.

Skupština nije danas usvojila izmjene Zakona o putevima, koje su predložile Demokrate, a kojima je bio predviđen besplatan prolazak kroz tunel Sozina za stanovnike barske opštine koji žive sjeverno od rampe.

Raičević je u saopštenju naveo da je od prvog dana bio sa mještanima Crmnice, duboko uvjeren da se, uprkos svoj podršci i subvencijama koju imaju od Opštine Bar, njihov problem sa prolaskom kroz tunel Sozinu mora sistemski riješiti sa nivoa države.

On je istakao da mu je žao što njegovi sugrađani, od samog starta, nijesu prepoznali da će biti, prema riječima Raičevića, žrtve brutalne političke trgovine neozbiljne parlamentarne većine koja je danas izigrala sve njihova očekivanja.

“Po modelu “muko moja pređi na drugoga”, oni najodgovorniji koji vode ovu državu i imaju apsolutnu većinu da donose odluke, krivicu upućuju na adresu sa koje moji sugrađani iz Crmnice, Šestana i Ostrosa već više od tri godine ostvaruju pravo na subvenciju iz Budžeta Opštine Bar u iznosima od po preko 50 hiljada EUR”, rekao je Raičević.

Kako je kazao, u momentima kada se “granitnom”, skoro pa dvotrećinskom većinom “štancuju” raznorazna zakonska riješenja, postavlja se pitanje gdje je zapelo i zašto se ponovo slomilo preko leđa Barana.

“Sve i da je jedan glas poslanika iz opozicione klupe vrijedio za troje, to ne bi bilo dovoljno da se obori negativan rekord u broju povučenih i nepodržanih zakonskih riješenja konstituenta vlasti”, rekao je Raičević.

On je naveo da politika lokalne samouprave nijesu prazne riječi i podrška koja traje dok se pređe prag, po čemu je aktuelna vlast postala prepoznata, već konkretna djela.

“Zato ćemo, kao odgovorna lokalna vlast, kroz izmjene i dopune Odluke o Budžetu za ovu godinu uvećati izdvajanja za subvencije za prolazak kroz Sozinu za 100 odsto”, kazao je Raičević.

On je najavio da će sa nivoa lokalne uprave insistiraćemo da se Monteput posebnom odlukom Vlade obaveže da iz dijela dobiti na godišnjem nivou izdvaja ne manje od 100 hiljada EUR za istu subvenciju mještanima.

“Zajedno, kako smo to i do sada radili, borićemo se na svakom mjestu protiv nepravde koju trpe i naš grad i naši sugrađani”, poručio je Raičević.

