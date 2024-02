Radulović: Spajanjem dva preduzeća izbjeći stečaj i sačuvati radna mjesta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva predložiće naredne sedmice Vladi spajanje dvije željezničke kompanije – Održavanje željezničkih voznih sredstava i Željezničkog prevoza, najavio je resorni ministar Filip Radulović.

On je poručio da je preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava na ivici bankrota zbog čega treba hitno reagovati.

“Da je ovo najbolje rješenje pokazale su analize koje su rađene u proteklom periodu. U analizi koju je uradio Ekonomski fakultet u Podgorici, ali i u onoj koju su radili konsultanti iz Evropske unije piše da je stečaj u Održavanju željezničkih voznih sredstava jedino moguće izbjeći spajanjem dvije kompanije”, rekao je Radulović.

On je kazao da je dugogodišnja nebriga i loše upravljanje doprinijelo da danas moramo da se borimo za opstanak kompanija koje su od izuzetne važnosti za društvo.

“Namjera nam je da napravimo jedno preduzeće koje će biti efikasno i finansijski održivo od kojeg će korist imati država, ali i svi građani. Objedinjavanjem ovih preduzeća smanjiće se i troškovi jer nećemo imati više dupli Odbor direktora i dupli menadžment”, kazao je Radulović.

