Radulović čestitao Svjetski dan pomorstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar pomorstva, Filip Radulović, čestitao je Svjetski dan pomorstva svim pomorcima, brodarima i radnicima u pomorskoj industriji.

“Danas je Svjetski dan pomorstva. Čestitke svim pomorcima, brodarima i radnicima u pomorskoj industriji, koji svojim trudom i predanošću doprinose sigurnosti plovidbe”, napisao je Radulović na mreži X.

On je posebno istakao značaj očuvanja mora i okeana, te ukazao na važnost ulaganja u pomorsku infrastrukturu.

“Svim pomorcima želim mirno more i siguran povratak svojim domovima”, rekao je Radulović.

