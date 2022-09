Raduje povećanje turističkog prometa na sjeveru

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona je bila veoma uspješna, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i dodao da posebno raduje značajno povećanje turističkog prometa u sjevernim opštinama.

„U svim vidovima smještaja od januara do jula boravilo 1,14 miliona turista, što je 44,7 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Ostvareno je 6,13 miliona noćenja ili 38 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period“, rekao je Đurović na drugom sastanku skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje o izazovima u ovoj turističkoj sezoni, održanom u Kolašinu.

On je naveo da imamo više od 86 odsto realizacije turističkog prometa iz 2019, kada se govori o broju turista, i 87 odsto kada je riječ o broju noćenja.

„Posebno raduje da smo u sjevernim opštinama imali značajno povećanje turističkog prometa. Tome je doprinijela činjenica da smo obogatili ponudu sjevernog regiona“, kazao je Đurović i dodao da je pozitivan trend nastavljen i u postsezoni.

On je saopštio da je, prema preliminarnim podacima Centralne banke država od ino turizma zaradila 238 miliona EUR što je u odnosu na isti period 2019. na 93 odsto tadašnjih prihoda.

„Prema podacima Monstata, u sedam mjeseci u kolektivnom smještaju registrovano je 620,29 hiljada turista, što je 78 odsto više u odnosu na isti preiod prošle godine, što je ostvarenje od 90 odsto u odnosu na sedam mjeseci 2019“, precizirao je Đurović.

Broj noćenja za isti period veći je 66,2 odsto. što je ostvarenje od 92 odsto u odnosu na 2019.

„Turizam gotovo da ulazi u sve pore društvenog djelovanja, zato ima multiplikivativni efekat na privredu i može biti pokretač privrednog razvoja. Moramo raditi na diverzifikaciji ponude i emitivnim tržištima, ne smijemo dozvoliti da budemo visoko zavisni od nekoliko tržišta“, smatra Đurović.

On je naveo da je preduslov bogata diversifikovana ponuda namijenjena visokoplatežnim ciljnim grupama.

„Već radimo na pripremi naredne sezone kako bi privukli turiste iz evropskih zemalja i udaljenih tržišta Bliskog istoka“, rekao je Đurović.

Ministarstvo je, kako je naveo, otpočelo aktivnosti na planu zimske sezone, pri čemu su upućeni dopisi svim relevantnim subjektima, koji treba da stvore preduslove kako bi sezona bila uspješna.

„Lokalne turističke organizacije rade na svoj način svaka za sebe, Nacionalna turistička organizacija (NTO) neku drugu priču, a Ministarstvo treću. To mora da bude jedan tim i imamo jedan cilj i strategiju“, kazao je Đurović.

On smatra da u narednom periodu bilo ko da je na njegovom mjestu mora raditi na tome da uveže ta tri segmenta ako hoćemo da imamo usješnu sezonu.

„Sinergija koju možemo da postignemo sa budžetima lokalnih organizacija, NTO i države može dati kvalitetan rezultat“, ocijenio je Đurović.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković-Marković, kazala je da preliminarni podaci za jul i avgust u sjevernom regionu pokazuju oko 20 odsto veći promet u odnosu na prošlu godinu.

„To je za mene jasan pokazatelj da tražnja za sjevernim regionom raste“, navela je Tripković-Marković.

Ona je navela da je NTO u oktobru prošle godine uradila sveobuhvatnu analizu poslovanja lokalnih TO, koja im je služila kao pokazatelj u ovih godinu.

„Samo jedna trećina organizacija na sjeveru ima uslove za rad kakve bi lokalne TO trebalo da imaju“, rekla je Tripković-Marković.

Ona smatra da su među izazovima smještajni kapaciteti, pogotovo kada se ima u vidu rast tražnje.

„Oni su polazna osnova i nešto do čega treba da krenemo da bi rješavali probleme koji tište lokalne organizacije“, dodala je Tripković-Marković.

Ona je ocijenila da je NTO, u skladu sa budžetom koji je imala u ovoj godini, uspjela da uradi dosta toga.

Direktor Nacionalnih parkova Crne Gore Aleksandar Bulatović, kazao je da je ovo bila veoma uspješna sezona, kao i da je bila 33 odsto veća od prošlogodišnje.

“Jednim domaćinskim pristupom, organizacijom tima gdje su nam pomogle i starije kolege i mladi tim došli smo do izvanrednih rezultata o čemu najviše govori naš finansijski rezultat”, rekao je Bulatović.

On je kazao da preduzeće broji 300 zaposlenih, a da su došli pred blokadu finansijskog računa, gdje su zatekli dug od 850 hiljada EUR.

“Reprogramom smo već vratili dio duga, a svaki nacionalni park je na početku da vrati svoj sjaj”, rekao je Bulatović.

On je naveo da danas mogu novac da ulože u nacionalne parkove, ali i Ulcinjsku solanu kojom upravljaju, za šta je godišnje potrebno izdvojiti oko 220 hiljada EUR.

Predsjedavajući Odborom, Genci Nimanbegu, kazao je da naši političari lako nalaze obećanja za velike novce za neke projekte za koje ne zna da li će donijeti povrat novca, a investicije u turizam u Crnoj Gori hoće.

“Ove dvije godine imamo političare koji govore o milionima EUR koji bi preusmjerili na određene ivnesticije”, rekao je Nimanbegu.

On je rekao da se zaprepastio kada je čuo da preduzeće Solari ima 300 zaposlenih samo iz Nikšića.

“Trebalo bi ih možda zaposliti i na sjeveru u drugim opštinama, a onda nema novca za javne parkove, recimo. To su izazovi o kojima svaki rukovodilac institucije i ministar moraju da razmišljaju, to je državni novac”, rekao je Nimanbegu.

On je kazao da su to neke političke odluke sa kojima ćemo da se suočavamo u budućnosti, jer kada se ulazi u dugovanja to se nekad mora namiriti.

“Izazov predstavlja i metodologija po kojoj obračunavamo turiste”, dodao je Nimanbegu.

Prvi sastanak Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na istu temu održan je početkom avgusta u Budvi.

