Radović: Vjerujem u podršku političkih struktura koje nijesu povezane sa organizovanim kriminalom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kandidatkinja za guvernerku Centralne banke (CBCG), Irena Radović, saopštila je da vjeruje da će imati ubjedljivu podršku svih onih političkih struktura koje nijesu povezane sa organizovanim kriminalom.

“Ovih dana ste imali priliku da vidite da sam izložena kampanji dezinformacija i raznim napadima mizogine prirode od opskurnih krugova i portala, kao i druge žene u Crnoj Gori koje su se usudile da se bore za promjene”, navela je Radović u susret današnjem glasanju za izbor guvernerake CBCG u Skupštini.

Ona je agenciji Mina-business kazala da je svim političkim, a očigledno i kriminalnim strukturama, poznato da je jedan od njenih ključnih ciljeva da sprovede reforme koje će spriječiti pranje novca kroz bankarski sistem.

“Jasno mi je da sam zato trn u oku mnogim moćnicima koji su prali, a i dalje peru, ogroman novac koji su stekli kriminalom, na račun države i građana. Vjerujem da će, bez obzira na ogromne pritiske, skupštinska većina imati i snage i hrabrosti da se konačno uhvati u koštac sa organizovanim kriminalom tamo gdje ga najviše boli, a to je imovina i prljavi novac koji se decenijama pere zahvaljujući dominantno CBCG i njenom guverneru”, poručila je Radović.

