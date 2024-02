Radović: Posvećeni snaženju stabilnosti i otpronosti finansijskog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) biće u potpunosti posvećena daljem snaženju stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora, poručila je guvernerka Irena Radović u razgovoru sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, informisala Rajnke o aktuelnoj situaciji u bankarskom sektoru, koji, prema parametrima poslovanja i stepenu poštovanja principa međunarodne prakse, standarda i regulative, „predstavlja najstabilniji dio crnogorske ekonomije“.

Ona je upoznala Rajnke sa agendom koja će obilježiti budući rad CBCG.

„Govoreći o planovima za naredni period, Radović je istakla da će CBCG biti u potpunosti posvećena daljem snaženju stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora, od koga, u značajnoj mjeri, zavisi privredni razvoj naše države i standard crnogorskih građana“, kaže se u saopštenju.

Rajnke je naglasila da je značajno očuvanje evro-atlantske orijentacije Crne Gore.

Ona je istakla da su SAD spremne da podrže reformske procese koji će Crnu Goru približiti članstvu u Evropskoj uniji (EU) i ojačati njen kredibilitet kao NATO saveznice.

„Ambasada SAD izražava spremnost da sarađuje sa CBCG u inicijativama koje se fokusiraju na dalje jačanje finansijske stabilnosti“, kazala je Rajnke.

Radović i Rajnke su se saglasile da postoji prostor za uspostavljanje saradnje na planu daljeg ekonomskog osnaživanja žena, kao i u oblasti finansijske edukacije opšte populacije, a posebno subjekata koji, posredno ili neposredno, mogu uticati na dešavanja na finansijskom tržištu.

„Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma takođe je, po ocijeni sagovornica, jedna od oblasti kojoj treba posvetiti značajniju pažnju“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS