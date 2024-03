Radović na regionalnom sastanku guvernera

Podgorica, Split, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, učestvovaće na dvodnevnom regionalnom sastanku guvernera vrhovnih monetarnih institucija, koji počinje danas u Splitu.

“Sastanak u Splitu biće prilika da najviši predstavnici centralnih banaka diskutuju o aktuelnoj makroekonomskoj situaciji u regionu”, navodi se u saopštenju CBCG.

Oni će, kako je najavljeno, razgovarati i o trenutnim izazovima u vezi sa monetarnom politikom.

