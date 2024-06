Radović na godišnjem sastanku BIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, učestvovaće na godišnjem sastanku Banke za međunarodna poravnanja (BIS), koji sjutra počinje u Bazelu.

„Na godišnjem sastanku BIS-a, kome će prisustvovati guverneri centralnih banaka i predstavnici međunarodne finansijske zajednice, razmatraće se aktuelne teme iz oblasti bankarstva i finansija, a biće održan sastanak na visokom nivou i okrugli sto na temu prekograničnih plaćanja“, navodi se u saopštenju CBCG.

BIS je najstarija međunarodna finansijska organizacija, osnovana 1930. godine, sa sjedištem u Bazelu.

Njena osnovna uloga je da podstiče međunarodnu monetarnu i finansijsku saradnju i posreduje u finansijskim transakcijama između centralnih banaka.

