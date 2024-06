Radović i Maliž potpisali ugovor o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG) Irena Radović i član Izvršnog komiteta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Fransis Maliž potpisali su danas Memorandum o saradnji između te dvije finansijske institucije na planu realizacije WE Finance Code projekta.

Delegacija CBCG na čelu sa Radović posjetila je danas EBRD u Londonu.

Iz CBCG je saopšteno da su u okviru posjete EBRD-u organizovani sastanci na visokom nivou na kojima je bilo riječi o unapređenju saradnje između dvije institucije i planovima za buduće zajedničke aktivnosti.

Navodi se da je na sastanku Maližom razgovarano o brojnim ekonomskim temama, sa posebnim osvrtom na potrebu unapređenja pristupa izvorima finansiranja u Crnoj Gori, a naročito za ranjive kategorije stanovništva.

„Razgovarano je i o intenziviranju saradnje CBCG i EBRD-a na planu daljeg snaženja crnogorskog regulatornog i supervizorskog okvira, kao i o konkretnim inicijativama koje podržavaju zelenu tranziciju i implementaciju ESG standarda u finansijski sistem“, dodaje se u saopštenju.

Maliž je istakao spremnost EBRD-a da dodatno intenzivira saradnju sa CBCG, usmjerenu na snaženje finansijske stabilnosti i poboljšanje ekonomskog ambijenta u Crnoj Gori.

Radović i Maliž potpisali su danas Memorandum o saradnji između CBCG i EBRD-a kojim se konkretizuju dalji koraci na planu realizacije WE Finance Code projekta.

Glavni cilj projekta je, kako je saopšteno, otključavanje ekonomskog potencijala žena kroz unapređenje pristupa izvorima finansiranja za crnogorska mikro, mala i srednja preduzeća kojima rukovode žene ili su njihove vlasnice.

„Današnji sastanci potvrđuju posvećenost obje institucije unapređenju saradnje usmjerene na poboljšanje ekonomskog ambijenta u Crnoj Gori i izgradnju zelenije i otpornije budućnosti“, navodi se u saopštenju.

