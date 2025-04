Radovi na ključnim projektima realizuju se planiranom dinamikom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radovi na ključnim infrastrukturnim i ekološkim projektima u Pljevljima realizuju se planiranom dinamikom, pri čemu se razmatra skraćenje rokova, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović sa saradnicima boravio je danas na terenu kako bi se dodatno sagledale mogućnosti za ubrzanje pojedinih aktivnosti i unapređenje međusektorske saradnje.

Tokom kolegijuma, koji je održan u Pljevljima, uprava EPCG obišla je lokacije na kojima se sprovode radovi u okviru ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja, kao i područja vezana za planirano izmještanje korita rijeke Ćehotine i proširenje deponije Maljevac.

“U fokusu razgovora sa partnerima, uključujući predstavnike Rudnika uglja, bilo je dodatno usklađivanje aktivnosti kako bi se, gdje god je moguće, optimizovali rokovi bez ugrožavanja kvaliteta i standarda izvedenih radova”, navodi se u saopštenju.

Bulatović je istakao značaj ovih projekata za razvoj sjevera Crne Gore i ukupnu energetsku stabilnost države.

„Zadovoljni smo tempom radova, ali ambicija nam je da ih završimo i ranije od planiranog, gdje god postoji realna osnova za to, a da se ne ugrozi kvalitet radova. EPCG snažno ulaže u Pljevlja, jer vjerujemo u njihov potencijal i znamo da građani očekuju konkretne rezultate”, kazao je Bulatović.

On je ocijenio da je ovo strateški važan trenutak za energetsku i ekološku budućnost ovog kraja, i upravo zato su prisutni na terenu – da daju dodatni impuls svim učesnicima u procesu.

EPCG nastaviće da u kontinuitetu prati i podržava realizaciju svih faza radova u Pljevljima, s ciljem stvaranja održivog, odgovornog i modernog energetskog sistema.

