Radovanović na Generalnoj skupštini Eurochambresa

Ženeva, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Pavle D. Radovanović, učestvovao je u radu Generalne skupštine Asocijacije privrednih komora Evrope /Eurochambres/, održane u Ženevi, na kojoj se diskutovalo o preporukama kojima će ta asocijacija doprinijeti politici EU.

Skupština je, kako je saopštneo iz PKCG, prethodila Svjetskom kongresu privrednih komora koji od danas do petka organizuje Trgovinska i industrijska komora Ženeve, a o čemu je tokom skupa govorio generalni direktor te asocijacije, Vincent Subilia.

Poslanica u Skupštini Švajcarske, Simone de Montmolin podijelila je svoje stavove o ekonomsko-komercijalnim odnosima EU i Švajcarske nakon prekida pregovora o sporazumu o saradnji 2021. godine.

Predsjednik Eurochambresa, Vladimir Dlouhy govorio je o aktivnostima te asocijacije od marta, kada je stupio na dužnost, kao i planovima za budući period.

Generalna skupština Eurochambres je diskutovala o preporukama kojima će ta asocijacija doprinijeti politici EU za period 2024-2029, zatim o Finansijskom izvještaju za prošlu godinu, organizaciji Evropskog parlamenta preduzeća čije je šesto izdanje planirano za 14. novembar u Briselu, te izbornom procesu za naredni dvogodišnji period.

Eurochambres je asocijacija koja okuplja više od 20 miliona evropskih preduzeća kroz 45 komora članica i mrežu 1,7 hiljada regionalnih i lokalnih.

