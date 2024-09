Radom do pozitivnog mišljenja DRI i za usklađenost poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve nadležne službe i novi menadžment Rudnika uglja učiniće sve kako bi pojačali kontrolu i ispravili odstupanja i neusklađenosti nastale tokom prošle godine, saopšteno je iz kompanije povodom izvještaja Državne revizorske institucije (DRI).

Iz Rudnika uglja su naveli da će uskladiti poslovanje u cilju jačanja dobrog i transparentnog korporativnog upravljanja.

DRI je danas dala pozitivno mišljenje na reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja, ali i negativno mišljenje na reviziju usklađenosti poslovanja Rudnika uglja za prošlu godinu.

“Cilj novog menadžmenta je upravo da novim projektima, u skladu sa preporukama DRI, poveća ulaganja namjenskih rezervisanih sredstava za rekultivaciju površina Rudnika, što nije bio slučaj u prethodnom period”, navodi se u saopštenju.

Takođe, novom sistematizacijom koja je spremna, svi ugovori o radu zaključivaće se u skladu sa odredbama Zakona o radu, kao i dijela koji se odnosi na obavezu javnog oglašavanja.

“Rudnik uglja će tako, do kraja oktobra i shodno zahtjevu, dostaviti DRI Plan aktivnost za realizaciju datih preporuka, kao i pripremiti izvještaj o realizaciji preporuka krajem prvog kvartala naredne godine”, zaključuje se u saopštenju.

