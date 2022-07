Radnici Željezare traže garanciju da će Davidović moći da gradi sopstvene izvore struje

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Pregovaračkim tim radnika Željezare Tosčelik tražio je od premijera Dritana Abazovića i ministara ekonomije i finansija, Gorana Đurovića i Aleksandra Damjanovića, da razmotre mogućnost da se zainteresovanom investitoru, Miodragu Daki Davidoviću, odobri izgradnja vjetrogeneratora i solarnih panela.

Oni su uputili urgenciju Vladi da prije održavanja sjednice razmotri taj predlog, prenosi portal Onogošt.

Kako su kazali, ovo je bio samo jedan uslov investitora prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

“Taj uslov glasi da mu država odnosno Vlada garantuje izgradnju sopstvenih izvora električne energije u vidu vjetrogeneratora i solarnih panela, kako se ne bi desilo da nakon nekoliko godina postojeći snabdjevač ne bude imao dovoljno energije neophodne za kontinuirano napajanje fabričkih postrojenja ili ponuđena cijena bude toliko visoka da ugrozi proizvodnju čelika, kao što se desilo u slučaju Kombinata aluminijuma (KAP)”, navodi se u urgenciji pregovaračkog tima zaposlenih u Željezari.

Oni su zamolili Abazovića da razmotri mogućnost da Vlada ovlasti Đurovića i Damjanovića da potpišu predugovor sa investitorom, kojim mu se garantuje da će moći da izgradi sopstvene izvore električne energije do nivoa snage neophodne za napajanje električnom energijom postojećih proizvodnih postrojenja, kao i onih koja budu instalisana shodno investicionom planu investitora.

“Na bazi tog predugovora, nakon što investitor potpiše kupoprodajni ugovor o kupovini fabrike, potpisao bi se ugovor kojim bi mu se garantovala izgradnja pomenutih izvora energije, pri čemu bi obaveza investitora bila da na vrijeme podnese zahtjeve i pribavi sve neophodne dozvole za postavku vjetrogeneratora i solarnih panela od nadležnih državnih i organa lokalne samouprave i regulatornih tijela u skladu sa zakonima Crne Gore”, navodi se u urgenciji pregovaračkog tima zaposlenih u Željezari.

Oni su podsjetili da je to praksa i u svijetu i da su slični ili identični ugovori potpisivani i sa prethodnim investitorima.

“Ne nalazimo za shodno zašto se ovo pitanje ne bi riješilo odmah i time eliminisala i posljednja prepreka za preuzimanje fabrike”, navodi se u urgeniciji.

Oni su kazali da ovaj zahtjev smatraju opravdanim, posebno u kontekstu dešavanja u KAP-u.

“Moglo bi se dogoditi da investitor investira milione EUR u nova postrojenja i da za nekoliko godina mora da obustavi proizvodnju zbog nedostatka električne energije ili previsokih cijena iste, pod kojim uslovima bi proizvodnja postala nerentabila. Osim toga, ovi predlozi su i u interesu države, jer ukoliko Vlada obezbjeđuje pet miliona EUR za preuzimanje fabrike, onda i ona postaje akcionar fabrike i u njenom interesu je sve što doprinosi održivosti proizvodnje u fabrici na duži rok”, zaključuje se u urgenciji.

