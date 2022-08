Radnici Željezare sjutra traže prijem kod Abazovića

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici nikšićke Željezare okupiće se sjutra u Podgorici tražeći prijem kod premijera Dritana Abazovića, saopštio je predsjednik Sindikata te kompanije, Ivan Vujović.

“Donijeli smo odluku da idemo za Podgoricu sjutra u 15 sati i da tamo čekamo prijem kod Abazovića i da se iskreno nadamo da će održati ono što je obećao pred radnicima, a to je da neće ostaviti radnike Željezare na ulici”, rekao je Vujović portalu RTCG.

Vujović je pozvao državu da riješi situaciju u fabrici, navodeći kako su u saznanju da je investicioni ugovor procurio u javnost.

“Dobili smo informaciju da je investicioni ugovor izašao u javnost i tu se ne nalazi ništa što mi već nijesmo znali. Sve ono što smo mi govorili deset godina, sad imamo i napismeno”, rekao je Vujović.

On je poručio da radnici znaju da država situaciju u Željezari može da riješi za 48 sati.

Suvišno je, kako je naveo Vujović, govoriti o Tosčeliku i njihovim investicijama i radu.

“Pozivamo premijera da pošaljemo Turke odakle su došli, jer oni ne znaju očigledno da proizvode čelik, bar ovaj koji mi ovdje radimo. Tražimo prijem kod premijera da vidimo dokle se došlo u pregovorima između Elektroprivrede (EPCG) i Tosyali holdinga”, rekao je Vujović.

