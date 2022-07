Radnici Željezare otpočeli štrajk glađu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici Željezare stupili su u štrajk glađu nakon što im je na sastanku sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma Goranom Đurovićem saopšteno da Evropska komisija traži studiju izvodljivosti za pet miliona EUR, pomoću kojih bi država kupila udio u fabrici.

Predstavnik radnika Željezare Ivan Vujović za Portal RTCG kazao je da bi taj proces mogao trajati i do pola godine.

“Radnici su se popeli na krov Željezare, a neki prijete i skakanjem sa krova”, kazao je Vujović.

Radnici traže hitan dolazak premijera Dritana Abazovića, a najavili su i dodatnu radikalizaciju protesta.

Na krovu se nalazi oko stotinu radnika.

