Radnici prihvatili Abazovićev poziv na sastanak

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici Željezare u Nikšiću prihvatili su poziv premijera Dritana Abazovića na sastanak koji bi trebalo da se održi danas, kako bi se dogovorili dalji koraci kada je riječ o sudbini te fabike.

Abazović je kasno sinoć na sastanku sa radnicima Željezare u Nikšiću, koji su počeli štrajk glađu na krovu fabrike, kazao da su problemi u toj kompaniji naslijeđeni i da treba raditi na tome da se poštuje dogovor koji je ranije postignut o statusu preduzeća i radnika, uključujuči plan za preuzimanje fabrike, prenosi portal RTCG.

On je pozivao radnike na sastanak, ako može i danas, da se situacija što prije riješi.

Dogovoreno je da sastanku prisustvuju i ministri finansija i ekonomskog razvoja, Aleksandar Damjanović i Goran Đurović.

Do daljnjeg, radnici ostaju na krovu fabrike.

Abazović, koji je u Nikšić došao iz Rožaja gdje je govorio na manifestaciji Dani dijaspore, je ponovio da je država spremna da učestvuje sa 25 odsto u procesu preuzimanja Željezare.

Radnici Željezare stupili su u štrajk glađu nakon što im je na sastanku Đurovićem saopšteno da Evropska komisija (EK) traži studiju izvodljivosti za pet miliona EUR pomoći, na osnovu koje bi država kupila udio u fabrici.

Osim premijera, sa radnicima su razgovarali i predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević i čelnik lokalne Skupštine Nemanja Vuković.

Abazović je rekao da se nada da će se naći rješenje da se plati prva uplata turskom partneru, kako bi mogao da se nastavi proces preuzimanja Željezare.

“Ovo su razgovori između dva privredna subjekta, država nema mnogo toga na raspolaganju. Vjerujte da su radnici ključni razlog što smo tu”, kazao je Abazović.

On je rekao da nema razloga za strah da turska firma neće prodati Željezaru, ističući da, po njegovom sudu, turski investitor ima namjeru da proda firmu.

“Dođite na sastanak, moja vrata su vam uvijek otvorena”, naglasio je Abazović.

Predstavnik radnika Željezare, Ivan Vujović, naglasio je da su radnici u veoma teškoj situaciji, da dolazi jesen, veliki su troškovi, imaju kredite koje treba platiti i Vlada bi morala da pomogne.

Abazović je kazao da koliko bi radnici voljeli da se nađe rješenje što prije, on bi deset puta više volio da se nađe.

“Vi morate da shvatite da ovdje pričamo o poslu u kome učestvuje jedan privredni subjekat i da ne možete vi tek tako da određujete šta će taj privredni subjekat da radi. Država je država, ali ona mora da poštuje zakon, ne možemo ništa na silu”, naveo je Abazović.

On je dodao da su radnici ranije s pravom počeli da protestuju, te da je država uložila napore da se omogući izlazak Toščelika iz fabrike.

“Došli smo do nečega što može da bude dobra polazna tačka. Imamo privatno lice koje bi htjelo da preuzme Željezaru, on je dao nižu cijenu nego što bi htjeli Turci, ali mi smo kao država iskazali želju da učestvujemo i pomognemo da dobijete novu kompaniju kako bi mogli da nastavite da radite”, rekao je Abazović.

Radnici su podsjetili da je premijer rekao kako će ostati uz radnike do kraja i da ih neće ostaviti i da ga drže za riječ.

“Držite me za riječ, jer ja svoju riječ poštujem. Da ne poštujem, ne bih večeras bio ovdje s vama. Tu se ništa promijenilo nije. Neka kažu radnici, sve što smo se dogovorili, mi smo ispoštovali”, rekao je Abazović.

On je kazao da nije sporno 25 odsto, odnosno pet miliona, koliko država namjerava da uloži, već ostalih 75 odsto.

“Mi smo uspjeli da u razgovorima sa turskim partnerima postignemo da su oni spremni da izađu iz fabrike. I nije dobro da sada mi našim potezima, a ovdje smo svi zajedno, ugrožimo našu, crnogorsku poziciju. O tome se radi. Ne kritikujem bilo koga, za to sam da se sjedne i da se vidi kako dalje”, rekao je Abazović.

Na kraju sastanka, radnici su poručili da ostaju na krovu i da će, ili skakati sa krova Željezare, ili raditi.

“Vjerujte, nisam ja daleko da skočim prije vas”, rekao je Abazović, na šta su radnici kazali “prije nas nećete”.

Sastanak je zaključen konstatacijom da se u komunikaciji u subotu ujutru dogovori termin sastanka, kako bi se našlo rješenje.

