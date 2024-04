Radnici Košute poručili da će biti istrajni

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute blokirali su i danas saobraćaj između Podgorice i Cetinja i poručili da će istrajati i tražiti svoja Ustavom zagarantovana prava.

Radnici su se odlučili na takav korak, pošto sa protesta ispred Vlade u petak nijesu dobili nikakav odgovor u vezi sa njihovim potraživanjima.

Advokat bivših radnika Košute, Petar Martinović, kazao je za Radio Crne Gore da od Vlade nema abera i da ih mnogo ne zanimaju problemi radnika.

On je kazao da će radnici istrajati i da će tražiti svoja Ustavom zagarantovana prava, prenosi portal RTCG.

“Ono što mogu da kažem da su istrajni i da sada, koliko mogu da vidim, slijedi i borba protiv nekog drugog sistema, ne onog pravosudnog, koji je oštetio ove radnike, nego trenutno protiv državnog sistema. Ono što smo čuli nimalo nam ne uliva povjerenje da će to biti baš tako, jer očigledno je da je s neke instance krenuo već pritisak i na policijske službenike koji su maksimalno korektni i bili svo ovo vrijeme uz nas, tako da očekujemo da ove nedjelje će vrlo vjerovatno biti još jedna blokada”, rekao je Martinović.

Da će biti istrajni, poručila je i predstavnica radnika Dijana Vujović.

“Do kraja ćemo biti tu, iako u petak nijesmo imali nikakav odgovor od Vlade i bićemo do kraja istrajni. Normalno da su nezadovoljni, traže ono što su zaradili i što ih je sledovalo prilikom stečaja. A ne samo to, nas je sledovalo i sve, ako ćemo realno da pričamo, ne samo te zarade, ali izgleda neće ni na zarade da pogledaju ni na spajanje staža ovim radnicima” kazala je Vujović.

Blokada je danas trajala od 11 do 16 sati.

Vujović je ranije kazala da će saobraćaj zaustaviti i u srijedu od 12 do 15 sati, petak od 11 do 16 i iduću nedjelju od 12 do 15 sati.

Bivši radnici Košute traže isplatu devet neisplaćenih plata za 693 radnika u iznosu od 2,8 miliona EUR, kao i povezivanje radnog staža za njih 81.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS