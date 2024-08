Raditi na unapređenju avio-dostupnosti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Poboljšanje avio-dostupnosti od suštinskog je značaja za dalji razvoj turizma u Crnoj Gori, poručeno je na sastanku ministarke turizma Simonide Kordić sa direktorom Aerodroma Crne Gore (ACG) Rokom Tolićem.

Iz Ministarstva turizma su kazali da su Kordić i Tolić razgovarali o ključnim inicijativama za unapređenje avio-dostupnosti Crne Gore i razvoju aerodromske infrastrukture.

“Na sastanku je naglašen značaj uvođenja novih avio-linija kao strateškog prioriteta za jačanje turističke ponude Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Kordić i Tolić su se saglasili o pokretanju aktivnih pregovora sa niskotarifnim avio-kompanijama, kako bi se proširila mreža letova ka Crnoj Gori i time povećala povezanost sa ključnim evropskim destinacijama.

Iz Ministarstva su rekli da je na sastanku poseban akcenat stavljen na unapređenje aerodromske infrastrukture, koja je ključna za održavanje kvaliteta usluga i kapaciteta koji odgovaraju rastućem broju turista.

“Razmatrane su opcije za modernizaciju postojećih objekata, kao i mogućnosti za produžavanje radnog vremena aerodroma, posebno tokom ljetnje sezone kada je potražnja za avio-saobraćajem najveća”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je sa direktorom preduzeća Putevi Podgorica Radošem Zečevićem i sekretarom Sekretarijata za finansije i budžet Opštine Zeta Bojanom Popovićem postignut dogovor da se uskoro obezbijedi autobuska veza između Aerodroma i centra Podgorice.

“Ovaj projekat ima podršku ministarstva, kao i Aerodroma, Puteva i Opštine Zeta, a omogućiće bolju uslugu turistima kojima je aerodrom ulazna tačka i prvi susret s Crnom Gorom”, navodi se u saopštenju.

Kordić je istakla da je poboljšanje avio-dostupnosti od suštinskog značaja za dalji razvoj turizma u Crnoj Gori.

Tolić je naglasio spremnost ACG da u saradnji sa Vladom i resornim ministarstvima aktivno radi na realizaciji ovih strateških ciljeva.

“Očekuje se da će ove inicijative doprinijeti daljem rastu turističkog sektora u Crnoj Gori, učiniti destinaciju još privlačnijom za strane posjetioce i dodatno ojačati konkurentnost zemlje na globalnom turističkom tržištu”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su dodali, ohrabruje informacija da su od 1. januara do kraja jula, ACG opslužili preko milion i po putnika, što je 17 odsto više u odnosu na isti period prošle godine i 11 odsto više u poređenju sa 2019. godinom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS