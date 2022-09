Raditi na povezivanju maslinarstva i turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorsko maslinovo ulje je vrhunskog kvaliteta i može se prodati turistima po veoma povoljnim cijenama, zbog čega treba raditi na uvezivanju maslinarstva i turizma, ocijenio je predsjednik Udruženja maslinara Bara i menadžer Opštine, Ćazim Alković.

“Maslinarstvo je u Baru po meni važna ne samo poljoprivredna, već privredna grana. Sa druge strane, smatramo da je Crna Gora mali, da ne kažem zanemarljiv proizvođač maslinovog ulja na svjetskoj maslinarskoj mapi”, rekao je Alković za Glasnik Privedne komore (PKCG).

Iz tog razloga, u Društvu maslinara su svjesni svojih ograničenih kapaciteta, ali i da se maslinovo ulje vrhunskog kvaliteta može po veoma povoljnim cijenama prodati turistima, kao domaći autohtoni prehrambeni proizvod.

“Radimo na tome da na svim poljima povežemo maslinarstvo i turizam, ne samo u prodaji ulja već i kroz organizaciju obilaska hiljadugodišnjih maslinjaka, degustacija maslinovog ulja, aktivnog odmora u maslinjacima i slično”, kazao je Alković.

Opština Bar iz budžeta svake godine, kako je podsjetio, izdvaja značajna sredstva za razvoj poljoprivrede, a tu su i posebne podrške za mlade poljoprivrednike. Takođe, Turistička organizacija Bar podržava i promoviše manifestacije na kojim se prezentuje domaća hrana.

Alković je rekao da je barska, odnosno crnogorska maslina odličnog kvaliteta, što su potvrdile i medalje iz Njujorka kao i sa takmičenja u Hrvatskoj.

“Njena posebnost se ogleda i u tome što raste na još nezagađenom i čistom zemljištu i što je okružuje čisti primorski zrak. Takođe, posebno kada je u pitanju valorizacija maslinarstva kroz unapređenu turističku ponudu imamo veoma stara stabla maslina, mnogo njih starijih od hiljadu godina a i dva starija od dvije hiljade godina, što znači da uz vrhunsko ulje turistima možemo »prodati« i priču o hiljadugodišnjim stablima koja još daju plod od kojeg se dobija vrhunsko ulje”, naveo je Alković.

On je podsjetio da sorta masline žutica koja daje odlično ulje nije zvanično i potpuno upisana u svjetsku bazu sorti maslina, što je za Crnu Goru hendikep, ali i sramota.

“Nažalost, takav posao nije u domenu maslinarskih organizacija, to je posao za naučne institucije koje bi naučno do kraja morale da ispitaju sve karakteristike ove sorte, čime bi se na temelju naučno dobijenih podataka stvorili preduslovi za potpuni upis sorte Žutica u svjetski registar”, rekao je Alković.

Društvo maslinara Bar je, kako je dodao, spremno da sa zadovoljstvom realizuje sve aktivnosti koje se mogu odraditi na terenu – u maslinjacima, ali za naučni aspekt nema kapaciteta.

Društvo maslinara Bar ima više od 800 upisanih članova. Međutim, nijesu svi aktivni u radu Društva i aktiviraju se u zavisnosti od projekata koje sprovode.

“Crna Gora nema jasnu sliku, a daleko smo od tačnog podatka kolika je godišnja proizvodnja ploda masline i maslinovog ulja. Zakonom je propisano da svi uljari – prerađivači vode evidenciju o obimu proizvodnje i o tome obavještavaju Ministarstvo. Nije mi poznato da li to neko radi, ali sam siguran da svi ne rade i da na kraju ne znamo obim proizvodnje, a mislim da je to jako važan podatak kao polazna tačka našeg razvoja”, rekao je Alković.

On smatra da bi u narednom periodu sistem evidencije proizvodnje ploda masline i maslinovog ulja trebalo urediti kako bi u svakom trenutku imali tačne podatke. Društvo maslinara Bar realizuje mnogobrojne aktivnosti, ali su one u većini u vezi sa podizanjem kvaliteta maslinovog ulja.

“Možemo se pohvaliti da Društvo izdaje prvi i jedini časopis za maslinarstvo i kulturu života sa maslinom Maslinada, čiji je urednik Željko Milović, poznati crnogorski publicista i barski hroničar. Takođe, Društvo ima ugovor sa JP Kulturni centar Bar o održavanju Stare masline”, saopštio je Alković.

On je kazao da je kao predsjednik najveće maslinarske organizacije u Crnoj Gori i vođa Prvog crnogorskog panela za senzorsku ocjenu kvaliteta osjetio obavezu da pokrene crnogorske maslinare da se organizuju i pošalju uzorke domaćih ulja u Njujork.

“S obzirom na to da je kotizacija za učešće na ovo takmičenje za naše prilike visoka i iznosi 400 USD, odlučio sam da svim predsjednicima opština na primorju, te predsjedniku Opštine Tuzi i gradonačelniku Podgorice pošaljem cirkularno pismo i pozovem ih da pomognu maslinarima iz njihovih opština da pošalju uzorke na takmičenje u Njujork. Odmah su se odazvali predsjednici opština Bar, Kotor, Budva i Tuzi kao i gradonačelnik Podgorice te izrazili su spremnost da podrže ideju učešća na takmičenju”, rekao je Alković.

Tradicionalno, skoro svaki maslinar ili vinar u Crnoj Gori tvrdi da je njegovo ulje ili vino najbolje. Panel, zajedno sa Laboratorijom za hemijske analize Biotehničkog fakulteta, potrudio se i odabrao ulja koja ispunjavaju preduslove za učešće na ovom takmičenju. Na kraju, iz Crne Gore su poslata četiri uzorka, dva iz Bara, te po jedan iz Buljarice i Tuzi.

“Nakon predviđenog vremena za ocjenu kvaliteta naših ulja u Njujorku dobili smo izvanredne vijesti, to jest da je jedno ulje dobilo zlatni medalju a dva srebrnu, što je izuzetan uspjeh za naše maslinarstvo i državu”, zaključio je Alković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS