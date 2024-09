Radiće na poboljšanju uslova rada za sve zaposlene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Regionalne kancelarije Međunarodne organizacije rada (MOR), Unije poslodavaca (UPCG), Saveza sindikata (SSCG) i Unije slobodnih sindikata (USSCG), potpisali su danas memorandum o razumijevanju o Programu dostojanstvenog rada za period do 2027. godine.

Memorandum su potpisali resorna minstarka Naida Nišić, direktorica Regionalne kancelarije MOR-a za centralnu i istočnu Evropu Claire Harasty, predsjednik UPCG Slobodan Mikavica i generalni sekretari SSCG-a i USSCG-a, Duško Zarubica i Srđa Keković.

Iz Ministarstva su saopštili da je Program dostojanstvenog rada predstavlja glavni planski okvir za pružanje podrške MOR-a zemljama članicama u vidu plana koji usmjerava rad MOR-a u zemlji, u skladu sa prioritetima i ciljevima dogovorenim sa Vladom, UPCG, SSCG i USSCG.

„Program bi trebalo da pomogne državi da odgovori na izazove u oblastima u kojima MOR ima komparativne prednosti, a to su rad i socijalne politike. Dva prioriteta u programu za period od ove do 2027. godine sa ukupno sedam ishoda su promocija inkluzivnog i produktivnog zapošljavanja, kao i poboljšani uslovi rada za sve zaposlene u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Program je treći po redu koji Crna Gora zaključuje i rezultat je tripartitnih konsultacija o podršci MOR-a u Crnoj Gori za period do 2027. godina, sa ciljem prevazilaženja ključnih izazova u toj oblasti kao što su dugoročna nezaposlenost i stopa nezaposlenosti među mladima i ženama, neformalno zapošljavanje i emigracije, unapređenje socijalnog dijaloga, jačanje zaštite i zdravlja na radu i unapređenje prava iz oblasti rada.

U oviru programa, Vlada će u saradnji sa socijalnim partnerima i MOR-om raditi na postizanju određenih ishoda i to unapređenje učinka Zavoda za zapošljavanje, poboljšanje programa podrške preduzećima, jačanje digitalnih kapaciteta, inkluzivnosti i responzivnosti sistema razvoja vještina i cjeloživotnog učenja i jačanje organizacija poslodavaca i radnika.

Značaj dokumenta se, kako je objašnjeno, ogleda u činjenici da predstavlja važnu tačku saradnje, kako sa MOR-om, tako i sa socijalnim partnerima – UPCG, SSCG i USSCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS