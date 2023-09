Rade na jačanju političkih i ekonomskih odnosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Republika Koreja rade snažno na jačanju političkih i ekonomskih odnosa dvije zemlje, a glavne oblasti za jačanje saradnje su turizam, inovacije i energetika, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Iako geografski udaljeni, dijelimo zajedničke vrijednosti i susret sa predsjednikom Republike Koreje, Jun Sok Jolom na marginama Generalne skupštine UN još jedan je korak u pozitivnom smjeru”, napisao je Milatović na svom profilu na društvenoj mreži X.

On je kazao da će najava otvaranja ambasade Republike Koreje u Crnoj Gori naredne godine dati poseban impuls snaženju međudržavne saradnje.

“Nakon nedavnog sastanka sa korejskom privrednom delegacijom predvođenom specijalnim izaslanikom korejskog predsjednika, definisali smo glavne oblasti za jačanje saradnje: turizam, inovacije, energetiku, infrastrukturu i kulturu”, zaključio je Milatović.

