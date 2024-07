Račun Instituta deblokiran, isplaćene po dvije zarade zaposlenim

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Račun Instituta “Simo Milošević” danas je odblokiran, a zaposlenima su isplaćene po dvije zaostale zarade, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, račun Instituta odblokiran je nakon više od 200 dana, odnosno od 8. decembra prošle godine, nakon što su Vlada i manjinski akcionar, kompanija Vile Oliva, uplatili po pet miliona EUR za deblokadu računa, a sve u okvirima zakonite državne pomoći.

“Ovim je riješeno pitanje duga prema Jugobanci od oko sedam miliona EUR, koji je bio glavni razlog višemjesečne blokade i učinjen prvi korak za spas i razvoj Instituta”, kazali su iz Vlade.

Oni su rekli da je na taj način ispunjena obaveza Vlade koja je opredijelila pet miliona EUR, koliko i manjinski akcionar, po osnovu beskamatne pozajmice.

“Istovremeno, danas su radnicima isplaćene po dvije zaostale zarade, što dolazi nakon višemjesečne neizvjesnosti, ali i posvećenosti zaposlenih da Institut preživi i brine o pacijentima”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je to samo prvi korak u rješavanju dugogodišnjih nagomilanih problema Instituta.

“Sljedeći korak je izdada Plana restrukturiranja u što kraćem roku, a ne dužem od šest mjeseci, čime će se normalizovati poslovanje Instituta trenutno opterećenog značajnim dugovima, kako prema povjeriocima, tako i prema zaposlenima”, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, strateškim pristupom rješenju dugogodišnjeg problema obezbijediće se sigurnost za zaposlene, povjerioce, i sve korisnike tog jedinstvenog rehabilaticionog centra.

