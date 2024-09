Racionalnija naplata koncesione naknade za povlašćene proizvođače struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je donijela dopunu Uredbe o načinu utvrđivanja koncesione naknade za privredno društvo ili pravno lice koje koristi vodnu akumulaciju ili vodotok za proizvodnju električne energije u hidroelektranama, kojom će se omogućiti racionalnija naplata naknade za one koji su ostvarili status povlašćenog proizvodača.

U saopštenju sa sjednice Vlade navodi se da će se Uredbom omogućiti racionalnija naplata koncesione naknade od privrednog drustva ili pravnog lica koje je, shodno Zakonu o energetici, ostvarilo status povlašćenog proizvodača i samim tim i pravo na podsticajnu cijenu.

“Na taj način se eliminiše problem naplate dijela prihoda koji nije srazmjeran stvaro ostvarenom prihodu, budući da koncesiona naknada predstavlja dio ukupnog prihoda i isti se računa na osnovu prihoda od prodaje električne energije”, kaže se u saopštenju.

Kako je pojašnjeno, s obzirom na to da koncesiona naknada predstavija dio prihoda ukazala se potreba da Uredba bude izmijenjena.

“Tako što će se za privredno drustvo ili pravno lice koje ima status povlašćenog proizvođača primjenjivati cijena električne energije koju je to društvo ostvarilo dobijanjem statusa povlašćenog proizvođača i ista bi se primjenjivala do isteka tog statusa”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je danas usvojila i dopunu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za ovu godinu, sa Izvještajem sa javne rasprave.

Navodi se da je Vlada, na predlog Ministarstva rudarstva, nafte i gasa, donijela dopunu godišnjeg plana koja obuhvata Ležište nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Lješevići – Gajevi“ u Kotoru i lokalitet nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Stubički dolovi“ u Nikšiću.

Dopunom su obuhvaćeni i ležište nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Pogled“ u Rožajama, lokalitet nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kličevac“ u Nikšiću i ležište nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Možura – Orlovo“ u Baru.

Dodaje se da su obuhvaćeni još i lokalitet nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkanit i krečnjak) „Bistrica“ u Beranama i odlagalište cementnog laporca „Jagnjilo“ u Pljevljima.

Iz Vlade su naveli da se koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina daju radi obezbjeđenja odgovarajućeg javnog interesa, unapređenja rudarske djelatnosti, obezbjeđenja održivog korišćenja neobnovljivog mineralnog resursa zasnovanog na njegovom dugoročnom korišćenju.

Oni su istakli da se koncesije daju i radi veće zaposlenosti, kao i racionalnog, ekonomičnog i efikasnog korišćenja prirodnih bogatstava, tehničko-tehnološkog unapređenja i očuvanja životne sredine.

„Planom davanja koncesija se vodi računa da se korišćenje prirodnih resursa odvija na održiv način“, rekli su iz Vlade.

