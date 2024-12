Pušten u rad Ski poligon za obuku skijaša početnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Žabljaku je danas otvorena zimska sezona, a tom prilikom, na skijalištu Savin kuk, pušten je u rad Ski poligon za obuku skijaša početnika, koji se sastoji od pokretne trake i tjubing staze.

Ski poligon, čiji je investitor Ministarstvo turizma, u rad su puštili resorni ministar Simonida Kordić i državni sekretari Vuk Žižić i Petar Drašković.

Iz Ministarstva turizma su kazali da je projekat finansiran kroz Kapitalni budžet i da ta investicija, zajedno sa sredstvima obezbijeđenim za prvu fazu vještačkog osnježavanja, predstavlja prvo ulaganje na ovom državnom skijalištu nakon dužeg perioda.

Kordić je poručila da su ovakve konkretne aktivnosti pokazatelj posvećenosti Ministarstva turizma modernizaciji i unapređenju instrastrukture i ponude na ovom tradicionalnom skijalištu.

“Žabljak, sa svojom jedinstvenom prirodom i ogromnim potencijalima, zaslužuje našu punu pažnju i podršku. Ovo je samo početak naših napora da ovu destinaciju učinimo još atraktivnijom za domaće i strane turiste”, rekla je Kordić.

Ona je podsjetila da su prethodno iz sopstvenih sredstava obezbijedili i novac za prvu fazu vještačkog osnježavanja na skijalištu Savin kuk.

“Time smo omogućili stabilnije i kvalitetnije uslove za skijanje i dodatno osigurali da Žabljak, uprkos izazovima koje donose klimatske promjene, postane i ostane pouzdana zimska destinacija”, poručila je Kordić.

Direktor skijališta Savin kuk, Marinko Purić, kazao je da su najave za ovu sezonu odlične, te da su, uzimajući u obzir cijene ski pasa, najkonkurentniji u regionu.

“Potpuno smo spremni, i očekujemo rekordnu zimsku sezonu”, ocijenio je Purić.

Tjubing staza nije namijenjena samo zimskoj sezoni već će biti u funkciji i tokom ljeta, čime se diverzifikuje ponuda na Durmitoru.

Predsjednik Skupštine Opštine Žabljak, Ivan Popović, najavio je bogat program i u centru Žabljaka, koji uključuje i Novogodišnji bazar, ali i dvonamjensko klizalište, pa očekuju veliki broj posjetilaca.

