Prvi put učestvovali na konferenciji Međunarodne mreže za konkurenciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) boravila je od utorka do četvrtka u Barseloni na godišnjoj konferenciji Međunarodne mreže za konkurenciju, na kojoj je Crna Gora prvi put imala predstavnika.

Delegaciju Agenciji činili su predsjednik Savjeta Dragan Damjanović i načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju i informisanje medija Luka Dedić.

Konferenciji, koja se održavala 22. put, je prisustvovalo preko 140 delegacija.

Na konferenciji je razgovarano o aktuelnim tendicijama u oblasti konkurencije i izazovima koji očekuju nadležna tijela, ulozi sudova u kartelnim predmetima, digitalnim koncentracijama, tehnologijama i tehnikama prikupljanja i obrade podataka u kartelnim predmetima, procjena dominantnog polažaja i izazovima na tom planu, izazovima za mlade Agencije prilikom međunarodne saradnje i ostale.

Na marginama konferencije, Damjanović i Dedić su se sreli sa generalnim direktorom Direktorata za konkurenciju Evropske komisije, Olivierom Guersentom.

Tom prilikom razmjenjena su mišljenja o trenutnoj situaciji u okviru pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija, a Guersent je istakao da briselska strana očekuje Akcioni plan za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 8 kao jasan put koji vodi ka potpunom usaglašavanju sa EU normama i praksom u predmetnim oblastima.

Damjanović je rekao da raduje činjenica da će službenik Agencije od 1. marta biti na stručnom usavršavanju u DG COMPETITION-u i istakao da ovakav vid saradnje pruža odličnu priliku za unapređenje znanja i iskustva službenika AZK-a.

On je naveo da obuke za sudije u oblastima konkurencije i državne pomoći ostaju značajan izazov za Crnu Goru.

Osim toga, predstavnici AZK-a imali su priliku razgovarati sa Paulom O’Brienom iz Federalne komisije za trgovinu Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Damjanović i Dedić us upoznali O’Briena sa reformskim naporima Agencije na planu dostizanju EU standarda, kao i sa aktivnostima koji se sprovode na planu unaprijeđenje saradnje sa međunarodnim partnerima kao dokazanog sredstva za jačanje administrativnih kapaciteta Agencije.

O’Brien je podržao napore Agencije i istakao da postoji prostor za unapređenje saradnje između dva tijela.

On je dodao da bi Enforcers Summit koji se svake godine održava u Vašingtonu bio dobar forum za planiranje narednih koraka i predstavljanje planiranih aktivnosti američkim partnerima.

Predstavnici Agencije su se sreli sa delegacijom Komisije za fer trgovinu Japana koju su činili glavni case handler Bungo Kubo, šefica Jedinice Asami Igarashi i službenik za međunarodnu saradnju Koichi Shimabukuro.

Damjanović je istakao važnost uspostavljanja bliže saradnje sa japanskim kolegama i naglasio da je učešće službenika Agencije na obukama za konkurenciju koje organizuje Japanska agencija za međunarodnu saradnju ključno za izgradnju administrativnih kapaciteta Agencije.

Japanske kolege su saglasne da bi u narednom periodu trebalo raditi na stvaranju zajedničkog okvira za bližu bilateralnu saradnju.

