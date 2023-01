Prvi milion skinuli 2010. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Krađa sa računa klijenata Crnogorske komercijalne banke (CKB), u predmetu nestalih 14 miliona EUR, počela je 2010. godine, a samo tokom te godine sa više računa skinuto je oko milion EUR, pišu Vijesti.

U toj istrazi zasada je uhapšena samo bivša službenica te finansijske institucije Daliborka Spasojević, koju sumnjiče za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave u produženom trajanju.

Njoj je u četvrtak određeno zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Spasojevićevu sumnjiče da je falsifikovala naloge za transakcije i na taj način uzimala novac klijenata. To je rađeno kroz servis privatnog bankarstva, s kojim je CKB počeo 2016. godine, po ugledu na svjetske bankarske standarde.

Tu je klijentima banke ponuđena opcija da preko direktnog kontakta sa privatnim bankarom, u svakom trenutku imaju na raspolaganju rukovanje finansijama – platni promet, kartice, krediti i depoziti.

Izvor Vijesti tvrdi da je Spasojevićeva lažirala zahtjeve klijenata i tako uzimala njihov novac. Međutim, prema istim saznanjima, istražitelji još nijesu otkrili gdje su završili milioni deponenata.

Njen branilac, advokat Željko Đukanović, kazao je listu da se Spasojevićeva branila ćutanjem i da je negirala krivicu.

”Iskoristila je zakonsko pravo i tokom saslušanja branila se ćutanjem, odnosno, nije željela da odgovara na pitanja. Određeno joj je tužilačko zadržavanje u trajanju od 72 časa, a u tom roku nadležni državni tužilac će odlučiti da li će sudiji za istragu predložiti da osumnjičenoj odredi pritvor, ili će ona biti puštena da se brani sa slobode”, rekao je Đukanović.

On je najavio da će se žaliti na odluku tužilaštva, istakavši da je predmet označen stepenom tajnosti i da ne može govoriti o detaljima. SDT je nakon hapšenja saopštilo da bivšu službenicu CKB-a sumnjiče da je, kao odgovorno lice u tom preduzeću, u periodu od 2010. do sredine februara prošle godine, u Podgorici učinila produžena krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave.

Prema saznanjima lista, SDT je sprovedenim vještačenjima utvrdio koliko je novca nestalo sa računa klijenata CKB. Uprava CKB-a još prošle godine podnijela je krivičnu prijavu protiv svojih zaposlenih – Daliborke Spasojević i Petra Lakovića, koje su tada optužili da su protivpravno ojadili račune gotovo 200 korisnika CKB-ovog paketa privatnog bankarstva.

U februaru prošle godine oni su saopštili sumnje da su dvoje zaposlenih, zloupotrebom službenog položaja u privrednom poslovanju, prisvojili 14 miliona EUR sa tuđih računa.

Spasojevićeva je tada saslušana u SPO-u, ali ne i kod tužioca Saše Čađenovića koji je rukovodio predmetom. U međuvremenu, Čađenović je uhapšen, a terete ga da je pripadnik kavačkog kriminalnog klana.

U prijavi koju je CKB prošle godine podnijela policiji i tužilaštvu, konstatovali su da su kontrolom poslovanja uočili moguću zloupotrebu službenog položaja od dijela zaposlenih.

”Kao rezultat ranije pokrenute sveobuhvatne kontrole poslovanja, uočili smo moguću zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju od dijela zaposlenih. Usljed pomenutih aktivnosti, konstatovali smo da je došlo do ugrožavanja interesa za približno 200 naših klijenata. Započeli smo i nastavljamo da lično kontaktiramo sa svim klijentima kojima su ugroženi interesi, informišući ih o utvrđenim činjenicama”, rekli su iz banke.

U saopštenju je naglašeno da će “svaka utvrđena šteta pričinjena klijentima biti u potpunosti nadoknađena” i da su o navedenim saznanjima obavijestili nadležne institucije sa kojima intenzivno sarađuju.

Vijestima je nezvanično rečeno da je milionska pljačka unutar sistema banke uočena nakon što je jedan od klijenata prijavio nepravilnosti na svom računu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS