Pružiće pomoć u ostvarivanju kontakata za buduće investicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) je otvorena i spremna za saradnju i pružanje pomoći u ostvarivanju kontakata za potencijalne buduće investicije njemačkih kompanija u Crnoj Gori, saopštio je direktor te institucije, Rade Milošević.

On je sa delegacijom UPC-a u ponedjeljak i utorak u Berlinu učestvovao na događaju High–Level Forum, koji okuplja visoke predstavnike vlada, kompanija i udruženja evropskih zemalja, za koji je kazao da je odlična prilika za razmjenu iskustava, informacija i najboljih praksi između vladinih agencija i privatnog sektora.

Organizator događaja je bila Njemačka alijansa za trgovinske olakšice (GIZ), koja je pokrila sve troškove puta i smještaja učesnicima foruma.

GIZ ostvaruje dugogodišnju uspješnu saradnju sa Upravom prihoda i carina na brojnim projektima na nacionalnom i regionalnom nivou.

Milošević je tokom posjete učestvovao na više bilateralnih sastanaka sa predstavnicima GIZ-a, njemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju, Uprave carina Srbije i predstavnicima njemačkih multinacionalnih kompanija kao što su Bosch i BASF – najveći proizvođač hemijskih proizvoda na svijetu.

“Svi susreti koje smo imali tokom boravka u Berlinu bili su izuzetno konstruktivni i korisni u smislu unapređenja budućeg poslovanja i funkcionalnosti različitih sektora koji djeluju u okviru UPC”, rekao je Milošević.

Ključne teme foruma bile su Implementacija olakšavanja trgovine u okviru afričkog kontinentalnog sporazuma o slobodnoj trgovini (AfCFTA) i digitalizacija međunarodne trgovine, odnosno elektronsko (bespapirno) poslovanje.

