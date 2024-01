Prošlu godinu obilježilo rekordno poslovanje Rudnika uglja

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja Pljevlja (RUP) je u prošloj godini ostvario rekordnu proizvodnju uglja i eksploataciju otkrivke, saopšteno je iz tog preduzeća.

“Ukupno je proizvedeno 1,86 miliona tona uglja, što je 8,1 odsto više nego u 2022. godini”, navodi se u saopštenju.

Termoelektrani (TE) Pljevlja je isporučeno 1,64 miliona tona uglja, prosječne toplotne moći 9.673kJ/kg, što je sedam odsto više od planiranih količina, dok je po osnovu široke potrošnje isporučeno 223,86 hiljada tona uglja.

“Rekord je ostvaren i na eksploataciji otkrivke, i to u iznosu od 9,22 miliona metara kubnih čvrste mase (m3čm), što je u odnosu na veoma uspješnu 2022. godinu više 11,6 odsto”, rekli su iz RUP-a.

Iz kompanije su naveli da, kada je riječ o finansijskim rezultatima, preliminarne procjene koje izvode na osnovu prethodno navedenih proizvodnih rezultata, a imajući u vidu da u ukupnom rezultatu nijesu uključeni efekti završnih knjiženja – godišnjeg popisa i procjena bilansnih pozicija, kapitalizacije otkrivke, odloženih i tekućih poreza, ističu da je ostvaren pozitivan bruto rezultat u iznosu od oko 13 miliona EUR.

“U strukturi ukupnih prihoda koji su u prošloj godini iznosili 70,12 miliona EUR, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu 69,56 miliona EUR, što je 28,4 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje uglja za potrebe TE su bili viši 38,8 odsto, dok su prihodi od prodaje uglja na tržištu široke potrošnje manji 4,3 odsto u odnosu na 2022. godinu”, precizira se u saopštenju.

U toku prošle godine ostvareni su, kako se dodaje, ukupni rashodi u iznosu 56,9 miliona EUR i bili su 17,6 odsto veći u odnosu na 2022. godinu.

“Povećani su materijalni troškovi 4,8 odsto, kao i troškovi zarada za 38,7 odsto – na osnovu odluke o povećanju zarada, izmjene Opšteg kolektivnog ugovora, povećanja broja radnika, povećanja zimnice i bonusa”, kazali su iz RUP-a.

Imajući u vidu sve navedeno, izvršni direktor RUP-a, Mihailo Potpara, je kazao da je zadovoljan zbog veoma uspješne saradnje sa poslovodstvom Elektroprivrede (EPCG) i odnosa resornog ministra Saše Mujovića prema RUP-u, koji je pokazao veliku brigu za poslovanje te kompanije i razumijevanje, stavljajući do znanja da je odgovoran i racionalan odnos prema izazovima sa kojima se suočava RUP temeljni prinicip na kome je zasnovan odnos aktuelne Vlade ne samo prema toj kompaniji, nego i prema energetskom sektoru uopšte.

