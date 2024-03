Prosječna zarada u februaru 821 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u februaru je, prema podacima Monstata, iznosila 821 EUR i bila je 0,2 odsto veća u odnosu na januar.

Prosječna neto zarada u februaru je u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježila rast od 6,4 odsto.

Prosječna bruto zarada u februaru je iznosila 1,03 hiljade EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru u odnosu na januar zabilježile rast od 0,4 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period pale 0,2 odsto”, navodi se u saopštenju Monstata.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u februaru u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sektorima djelatnosti stručne, naučne i tehničke djelatnosti 4,4 odsto, poslovanje nekretninama 4,2 odsto, snabdjevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 2,8 odsto, finansijske i djelatnost osiguranja 2,7 odsto, informisanje i komunikacije 1,6 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1,5 odsto, trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 1,2 odsto, vađenje ruda i kamena 0,8 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, građevinarstvo i državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje po 0,5 odsto.

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa u februaru u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sektorima prerađivačka industrija 1,9 odsto, ostale uslužne djelatnosti 1,8 odsto, usluge smještaja i ishrane 1,6 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,1 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,9 odsto, saobraćaj i skladištenje 0,5 odsto, obrazovanje 0,4 odsto i umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 0,1 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS