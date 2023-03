Proširiti spisak smanjenja cijena na 92 proizvoda iz minimalne potrošačke korpe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najavljeno formiranje antinflacione korpe od 25 osnovnih namirnica je dobar potez, ali ne i dovoljan, jer se njime smanjuju cijene samo određenih proizvoda, dok ostale cijene ostaju visoke, ocijenjeno je iz Prave Crne Gore.

Predstavnik Prave, Ivica Vukčević, kazao je da se na spisku od 25 proizvoda koji ulaze u antiinflacionu korpu ne nalaze brašno, so i ulje, koji ulaze u sastav većine prehrambenih proizvoda, kao ni hljeb.

“Minimalna potrošačka korpa obuhvata 92 prehrambena proizvoda, tako da trgovci povećanjem cijena ostalih prehrambenih proizvoda mogu da neutrališu smanjenje cijena 25 namirnica”, naveo je Vukčević u saopštenju.

On je rekao da su trgovački lanci do sada koristili ekonomsku situaciju da pljačkaju građane preko neopravdanog povećanja cijena osnovnih životnih namirnica i tako produbili ekonomsku krizu u Crnoj Gori.

“Alarmantna je činjenica da su za samo godinu porasle cijene hrane i bezalkoholnih pića 25 odsto. Cijene određenih proizvoda u Crnoj Gori su porasle do nivoa cijena, a u nekim slučajevima su i više od cijena u nekim državama Evropske unije, dok su zarade ostale značajno niže od zarada, na primjer u Hrvatskoj i Sloveniji”, kazao je Vukčević.

On je dodao da su posljedice inflacije u Crnoj Gori veliki pad kupovne moći građana, a naročito građana sa najnižim primanjima, zbog čega svako treće dijete živi u siromaštvu.

“Tržište nije u stanju da riješi ovaj problem inflacije, jer se suprotno trendu smanjenja cijena određenih proizvoda na globalnom nivou, bilježi nastavak rasta cijena tih proizvoda u Crnoj Gori. Povećanjem cijena trgovci prebacuju teret ekonomske krize na građane, a taj teret najteže podnose građani koji imaju najniža primanja”, smatra Vukčević.

Neophodno je, kako je poručio, da država hitno preduzme sve mjere u saradnji sa trgovačkim lancima da se zaustavi rast cijena 92 prehrambena proizvoda, koji ulaze u sastav minimalne potrošačke korpe.

“Država bi mogla mnogo više uraditi u borbi protiv naglog povećanja cijena prehrambenih proizvoda da su formirane robne rezerve, tako da treba intenzivirati aktivnosti u tom pravcu”, dodao je Vukčević.

On je zaključio da hitno treba preduzeti navedene mjere, jer prioritet mora biti poboljšanje ekonomskog položaja svih građana, a naročito građana sa niskim primanjima, koji zbog inflacije ne mogu sami riješiti neke od svojih osnovnih egzistencijalnih problema.

