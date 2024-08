Proširiti broj linija koje povezuju državu sa emitivnim tržištima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar turizma, Simonida Kordić saopštila je da je potrebno proširenje broja linija koje povezuju Crnu Goru sa emitivnim tržištima, kao i unapređenje graničnih prelaza kroz uvođenje ‘brzih linija’ za lokalno stanovništvo i turističke radnike.

Ona se nedavno sastala u Herceg Novom sa predstavnicima primorskih opština i turističke privrede kako bi zajedno razmotrili ključna pitanja i strategije vezane za dalji napredak turizma u primorskom regionu.

“Cilj sastanka bio je jačanje saradnje između Ministarstva turizma i lokalnih opština radi ostvarivanja održivog turističkog razvoja”, saopšteno je iz Opštinskog odbora NSD Budva.

Tokom sastanka, Kordić je istakla važnost osiguranja bolje povezanosti zemlje sa turističkim tržištima radi poboljšanja iskustva putovanja za turiste.

Kordić je rekla da gradovi ne mogu ostvariti održivi razvoj bez adekvatne strategije, a pomoćnik direktora Turističke organizacije (TO) Budva, Nikola Kralj važnost Budve kao vodeće turističke destinacije Crne Gore i potrebu za revizijom turističke strategije kako bi grad mogao pratiti savremene turističke trendove, istovremeno čuvajući svoj jedinstveni identitet i šarm.

“Neophodno je istražiti mogućnosti za razvoj zdravstvenog, konferencijskog i kulturnog turizma grada Budve. Realizacija infrastrukturnih projekata, kulturnih i muzičkih događaja ukazuje da Budva može postati grad kulture”, dodao je Kralj.

Kordić je istakla važnost Budve kao turističke destinacije za čitavu državu.

“Raduje nas što nakon 15 godina imamo ministra turizma koji će se zalagati da Budva ponovo zablista svojim sjajem i potencijalom”, zaključuje se u saopštenju.

