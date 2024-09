Pronađeno rješenje za bivše radnike Košute

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na sastanku predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i bivših radnika cetinjske Košute, pronađeno je rješenje za isplatu neizmirenih potraživanja nastalih u stečajnom postupku preduzeća.

Iz Ministarstva su saopštili da će Fond rada, kao garantna instiitucija za isplatu potraživanja, preuzeti obavezu isplata po zahtjevu za 693 bivša radnika Košute.

Ta institucija će preuzeti neophodno u cilju povezivanja radnog staža zbog ostvarivanja prava na penziju za preko 80 bivših radnika Košute.

Iz Ministarstva je saopšteno da će naredni sastanak predstavnika tog Vladinog resora i bivših radnika Košute, kojem će prisutvovati i vršilac dužnosti direktora Fonda rada, Rašo Kožar, biti održan u petak.

